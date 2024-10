Haddad: Sem baixar guarda, temos chance de completar mandato com grau de investimento

Após a Moodys elevar a nota de crédito soberano do Brasil de Ba2 para Ba1, mantendo a perspectiva do rating positiva, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que se o governo continuar "sem baixar a guarda" em relação às despesas e às receitas, será possível conquistar o grau de investimento ainda no atual mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Eu penso que se o governo, como um todo, compreender que vale a pena esse esforço, que esse esforço que está sendo feito produz os melhores resultados, e continuarmos sem baixar a guarda em relação às despesas, em relação às receitas, fazendo o nosso trabalho, eu acredito realmente que nós temos a chance de completar o mandato do presidente Lula reobtendo o grau de investimento", disse o ministro à imprensa.

O ministro reconheceu que a obtenção do grau de investimento não está dada e nada está "assegurado". Ele reiterou que ainda há um trabalho a ser feito no campo das receitas e despesas e um caminho a ser trilhado, mas reforçou que o grau de investimento já é uma "possibilidade concreta".

"O crescimento é muito importante para a economia, sobretudo com a inflação controlada, porque é ele que permite você fazer um ajuste fiscal sem penalizar a população mais pobre, sem ter a necessidade de tomar medidas de austeridade que vão ceifar direitos estabelecidos. Mas há um trabalho a ser feito no campo da despesa e no campo da receita que pode nos permitir reequilibrar as contas, voltar a baixar a taxa de juros e conseguir o grau de investimento", avaliou.

Haddad afirmou que o relatório divulgado pela Moodys reconhece o trabalho que vem sendo feito pelo governo e está em linha com o que a equipe vem defendendo há algum tempo. Ele relembrou ainda que, a pouco mais de um ano e meio de governo Lula, o Brasil já conseguiu duas elevações em nota de crédito.

"Se nós continuarmos perseverando nesse caminho e ajustando o fiscal e o monetário, nós temos uma grande chance de conseguir estabilidade da relação dívida-PIB, dos gastos públicos, depois de muitos anos de desequilíbrio fiscal", avaliou.

O ministro fez menção ainda às medidas que foram citadas pelo relatório e que, segundo ele, já sinalizam possibilidade de crescimento estável, como a reforma tributária e o plano de transformação ecológica. Haddad reforçou ainda a relevância das propostas tomadas no âmbito do crédito. "As pessoas falam de ajuste fiscal e esquecem que a economia é muito mais do que isso. As medidas de crédito que nós estamos tomando, elas estão refletidas na economia", disse.