Ford F-150 muda na linha 2025: veja preço, versões e novidades da picape

Na edição desta semana, o programa Carona conta tudo sobre a linha 2025 da picape de grande porte Ford-F-150.

O utilitário com 5,88 m de comprimento ganhou mudanças visuais, como faróis, lanternas, grade frontal e para-choques redesenhados, bem como uma nova tampa da caçamba, que pode ser aberta de duas formas diferentes.

Além disso, a garantia foi ampliada de três para cinco anos, conta o apresentador Jorge Moraes.

A F-150 deixa de ser oferecida na versão Platinum e, agora, está disponível nas configurações Lariat e Lariat Black - ambas com preço sugerido de R$ 519.990. Como o nome sugere, a variante Black se diferencia pelo visual escurecido, enquanto a outra opção exibe detalhes cromados na parte externa.

A lista de equipamentos também mudou e, agora, a picape sai da fábrica com head-up display - aquela tecnologia que projeta informações como velocidade e rotas de navegação por GPS no para-brisa.

Se a picape mudou no visual e nos itens de série, a mecânica continua alterada: sob o capô, a Ford manteve o propulsor 5.0 V8 aspirado Coyote com transmissão automática de dez marchas, capaz de render 405 cv e 56,7 kgfm.

Byd Song Pro x Hyundai Creta

Híbrido plug-in, novo BYD Song Pro tem preço inicial na faixa de R$ 190 mil, semelhante ao do Creta topo de linha Imagem: Divulgação

O Carona também traz um duelo entre dois SUVs com preços na faixa de R$ 190 mil: o BYD Song Pro, que parte de R$ 189.900; e o Hyundai Creta Ultimate 2024, versão topo de linha com preço sugerido de R$ 187.890.

Com preços parecidos, os utilitários esportivos trazem propostas bem diferentes.

O BYD é híbrido plug-in, combinando motor 1.5 aspirado a gasolina com propulsor elétrico. Com baterias recarregáveis na tomada, traz autonomia superior a 1.000 km e é capaz de rodar, na versão mais cara (R$ 199.800), até 110 km no modo 100% elétrico - de acordo com a fabricante.

Na configuração topo de linha, a potência combinada do Song Pro é de 235 cv e o torque chega a 43 kgfm.

Já o Creta é um SUV convencional, equipado com motor 2.0 aspirado de 167 cv e 20,6 kgfm.

O modelo da Hyundai anda menos e não tem propulsão elétrica, mas vem mais equipado: traz de série itens como teto solar panorâmico, alerta de colisão, frenagem automática de emergência e controle de velocidade de cruzeiro adaptativo - itens indisponíveis no rival da BYD.

Motor turbo dá mais manutenção?

Motor turbo da família Firefly da Stellantis equipa carros de várias marcas do grupo automotivo Imagem: Divulgação

No quadro Autosserviço, o Carona trata dos motores turbo, que são a nova tendência do mercado.

Essa tecnologia utiliza os gases do escapamento para acionar uma turbina que, por sua vez, injeta mais ar dentro do motor. Dessa forma, é possível obter mais desempenho em propulsores de menor cilindrada, reduzindo o consumo e as emissões de poluentes.

É o chamado "downsizing", que é a redução no tamanho dos motores, com o uso de tecnologias como o turbo, para torná-los mais eficientes.

Com a ajuda de um especialista, Jorge Moraes também esclarece se motores com turbo quebram mais facilmente do que os aspirados e têm manutenção mais cara. Assista o Carona e descubra se isso é mito ou verdade.

Mercedes C 63 troca V8 por 2.0 híbrido

Mercedes-AMG C 63 S E Performance Imagem: Divulgação

Moraes traz, ainda, o novo Mercedes-AMG C 63 S E Performance.

Agora, a versão de alto desempenho do sedã Classe C troca o ronco do motor V8 por um sistema de propulsão híbrida plug-in que combina o motor 2.0 de quatro cilindros mais potente do mundo com propulsor elétrico para entregar impressionantes 680 cv de potência e 104 kgfm de torque combinados.

A tecnologia híbrida presente no lançamento da Mercedes-Benz é proveniente da Fórmula 1 e utiliza baterias com capacidade de 6,1 kWh e tensão de 400 V com foco na performance.

Recarregáveis na tomada, essas baterias permitem rodar sem gastar uma gota de combustível, no modo 100% elétrico, uma distância de aproximadamente 13 km no ciclo WLTP.

Por falar em desempenho esportivo, o C 63 acelera de zero a 100 km/h em 3,4 segundos e a velocidade máxima, limitada eletronicamente, chega a 280 km/h. O preço sugerido dessa máquina começa em R$ 906.900 e chega a R$ 1.015.900 na série especial F1.

Por fim, Jorge Moraes esclarece dúvidas da audiência sobre o mercado automotivo no quadro Fala Carona.

