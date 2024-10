Exército israelense recomenda saída de moradores de mais de 20 localidades do sul do Líbano

O Exército israelense recomendou nesta terça-feira (1) a saída dos moradores de mais de 20 localidades do sul do Líbano, horas depois de iniciar operações terrestres na região.

"As IDF (Forças de Defesa de Israel) não querem provocar danos a vocês, e para sua própria segurança, vocês devem sair de suas casas imediatamente. Qualquer um que esteja perto de integrantes, instalações e equipamentos de combate do Hezbollah está colocando sua vida em perigo", afirmou o porta-voz do Exército, Avichay Adraee, na rede social X.

