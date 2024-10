Ex-presidente dos EUA Jimmy Carter comemora 100 anos

(Reuters) - Jimmy Carter, vencedor do prêmio Nobel da Paz e mais velho entre todos os ex-presidentes dos Estados Unidos, comemora nesta terça-feira seu 100º aniversário.

Carter, um democrata, exerceu um único mandato como presidente, entre janeiro de 1977 a janeiro de 1981. Suas décadas de trabalho humanitário após deixar o cargo, incluindo a promoção dos direitos humanos e o alívio da pobreza em países do mundo todo, lhe renderam o Prêmio Nobel da Paz em 2002.

Seu aniversário, que ocorre 19 meses depois de ele ter entrado em tratamento paliativo em sua casa em Plains, na Geórgia, está sendo marcado pela transmissão de um show de tributo, com estrelas da música country, rock e gospel, gravado no Fox Theatre de Atlanta no mês passado.

O show arrecadou mais de 1 milhão de dólares para os programas internacionais do Carter Center, que ele fundou com sua esposa, Rosalynn Carter.

Jimmy e Rosalynn Carter foram casados por 77 anos. Rosalynn Carter morreu em novembro de 2023 e o ex-presidente foi visto em público pela última vez no funeral de sua esposa, onde usou uma cadeira de rodas e parecia frágil.

Ele foi diagnosticado com câncer e outros problemas de saúde, e decidiu interromper a intervenção médica e entrar em cuidados paliativos em fevereiro de 2023.

Em uma homenagem de aniversário, o presidente dos EUA, o democrata Joe Biden, disse que Carter sempre foi "uma força moral para nossa nação e para o mundo"

"Sua visão esperançosa de nosso país, seu compromisso com um mundo melhor e sua crença inabalável no poder da bondade humana continuam a ser uma luz orientadora para todos nós", disse o comunicado.

Os Carter têm trabalhado com o grupo sem fins lucrativos Habitat for Humanity International desde a década de 1980, e o ex-presidente se juntou regularmente a outros voluntários para ajudar a construir casas para pessoas afetadas pela pobreza ou por desastres.

Nesta semana, para comemorar o aniversário de Carter, dezenas de voluntários da Habitat, incluindo as estrelas da música country Garth Brooks e Trisha Yarwood, construirão 30 casas em St. Paul, Minnesota, segundo o grupo.

"O Jimmy & Rosalynn Carter Work Project serve não apenas como uma forma de honrar o legado dos Carter, mas também como um lembrete do que é possível quando pessoas de todas as classes sociais se unem para trabalhar em prol de um objetivo comum", disse Jonathan Reckford, diretor executivo da Habitat, em um comunicado.

(Reportagem de Jonathan Allen, em Nova York)