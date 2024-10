Equipes de resgate vasculham montanhas da Carolina do Norte em busca de sobreviventes do furacão Helene

Por Andrew Hay e Daniel Trotta

(Reuters) - O Estado norte-americano da Carolina do Norte retomava operações de busca e resgate nesta terça-feira, com a intenção de fornecer ajuda e fazer contato com centenas de pessoas isoladas por estradas destruídas e torres de telefonia danificadas após a passagem do furacão Helene pelos Estados Unidos.

A tempestade matou mais de 100 pessoas ao passar por Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia, Flórida, Tennessee e Virgínia, e espera-se que o número de mortos aumente quando as equipes de resgate chegarem às cidades isoladas e as telecomunicações forem restabelecidas.

"Há muitas pessoas sofrendo. Quando você não tem energia, quando não tem serviço de telefonia celular, quando não tem água, essa é uma situação catastrófica para você", disse o governador da Carolina do Norte, Roy Cooper, à MSNBC na segunda-feira. "Algumas de nossas comunidades estão completamente destruídas."

O Estado estava coordenando 92 equipes de busca e resgate de 20 Estados e do governo federal, disse Cooper. A maior parte dos esforços foi realizada nas Montanhas Apalaches, que atravessam a parte oeste do Estado, onde a tempestade destruiu estradas, derrubou árvores e casas.

Na segunda-feira, as equipes de emergência entregaram um milhão de litros de água, 600.000 refeições e centenas de paletes de suprimentos transportados por avião, disse ele.

Na Carolina do Norte, cerca de 300 estradas foram fechadas e mais de 7.000 pessoas se registraram para receber assistência da Agência Federal de Gerenciamento de Emergência dos EUA, informaram autoridades na segunda-feira. A Guarda Nacional estava transportando 1.000 toneladas de alimentos e água para áreas remotas por avião e helicóptero.

O Helene era um furacão quando atingiu a costa do Golfo da Flórida na quinta-feira, abrindo um caminho destrutivo pelos Estados do sudeste por dias.

Mais de 1,7 milhão de residências e empresas em seis Estados, da Flórida à Virgínia Ocidental, permaneciam sem energia nesta terça-feira, de acordo com o site Poweroutage.us, incluindo cerca de 625.000 na Carolina do Sul e 468.000 na Geórgia.

O governador da Geórgia, Brian Kemp, disse que pelo menos 25 pessoas morreram em seu Estado. A Carolina do Sul registrou pelo menos 29 mortos.

A CNN calculou o número nacional de mortos em 128, citando autoridades estaduais e locais, incluindo 56 na Carolina do Norte.

Centenas de pessoas foram dadas como desaparecidas, um número que deve diminuir à medida que mais telecomunicações voltarem a funcionar e as equipes de emergência conseguirem chegar a áreas remotas.

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse que visitará a Carolina do Norte na quarta-feira e a Geórgia e a Flórida logo em seguida. Ele também pode pedir ao Congresso, que está em recesso, que retorne a Washington para uma sessão especial a fim de aprovar um financiamento suplementar de ajuda.