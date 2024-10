Empresária que morreu após seis plásticas simultâneas teve embolia pulmonar

A empresária Viviane Lira Monte, que morreu depois de ser submetida a seis cirurgias plásticas simultaneamente, sofreu embolia pulmonar após realizar os procedimentos.

O que aconteceu

Viviane, 24, foi internada com complicações dois dias após realizar as cirurgias. Ela fez os procedimentos em 31 de agosto, em uma clínica particular de Sobral (CE), recebeu alta em 1º de setembro e no dia 2 foi levada para uma UPA, onde foi diagnosticada com embolia pulmonar. As informações constam no boletim de ocorrência registrado pela família contra o médico responsável pelos procedimentos e confirmadas pelo UOL.

Da UPA, ela foi transferida para o Hospital Regional Norte, também em Sobral. Viviane foi internada na Unidade de Terapia Intensiva por cerca de 20 dias, mas não resistiu e morreu na quinta-feira (26), após sofrer duas paradas cardiorrespiratórias.

Cirurgias extensas são um dos fatores de riscos para embolia pulmonar — no caso da empresária, foram seis ao mesmo tempo. A embolia pulmonar é um quadro em que coágulos obstruem as artérias do pulmão. Na maioria das vezes, esses coágulos são formados nas veias das pernas e da pélvis e, liberados na corrente sanguínea, chegam a outras partes do corpo.

UOL entrou em contato com o médico responsável pelos procedimentos. A reportagem contatou com o profissional por WhatsApp, mas não obteve retorno. Por telefone na segunda-feira (30), uma funcionária informou que ele iria retornar, mas não enviou resposta. Se alguma manifestação do profissional for enviada, esta matéria será atualizada. Além de Sobral, ele atende em clínicas do Rio de Janeiro, Niterói e Cabo Frio.

Entenda o caso

Viviane Lira Monte realizou seis intervenções estéticas simultâneas. A empresária passou por uma mamoplastia para redução das mamas, fez lipoaspiração no abdômen, nos braços, nas costas e no pescoço, além de uma lipoexertia glútea. As informações foram repassadas ao UOL pelo marido dela, Renan Santiago.

Empresária recebeu alta um dia depois das intervenções, em 1º de setembro. Conforme o marido, no dia 2 ela começou a passar mal e foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento "praticamente desmaiada". Na unidade de saúde, a equipe médica informou que o caso dela era grave e que ela precisaria ser encaminhada para a Unidade de Terapia Intensiva.

No dia seguinte [às cirurgias] ela recebeu alta. O médico nem esperou ela ficar dois ou três dias internada. Ela já chegou em casa meio mole, o médico dizia que era normal devido a cirurgia e um dia depois [de ter tido alta] ela foi parar na UPA praticamente desmaiada.

Renan Santiago, marido de Viviane

Família afirma que o cirurgião responsável pelos procedimentos "abandonou" Viviane na UTI. Renan explicou que o médico foi visitá-la uma única vez e a deixou "nas mãos de médicos que nem fizeram a cirurgia dela".

Durante o período de internação, o cirurgião ligava "quando a família perturbava": "sempre vinha com a conversa diferente dos outros médicos", diz o marido. Enquanto os profissionais da UTI que acompanhavam o caso de perto diziam que o quadro clínico da empresária era grave, o médico que fez as plásticas "tentava acalmar a família, que ela ia ficar bem e a gente acreditava".

Viviane morreu na quinta-feira (26), um dia antes de seu aniversário de 25 anos. O corpo dela já foi velado e sepultado. A empresária estava casada há três anos com o criador de conteúdo Renan Santiago. Eles não tinham filhos.

Sonho do corpo perfeito e negligência

Renan Santiago explicou que Viviane "sonhava em ter o corpo perfeito". A empresária teria procurado outros médicos de Sobral para realizar os procedimentos estéticos, que queria realizar na mesma data, para economizar. Nenhum profissional, entretanto, aceitou fazer as intervenções da forma como ela desejava, conta o marido.

A exceção teria sido om cirurgião plástico do Rio de Janeiro, que também atende em Sobral. O marido da empresária conta que ela procurou o médico para fazer um orçamento e ele ofereceu "um preço muito baixo", cerca de R$ 25 mil, por todas as intervenções. Esse valor teria sido pago em espécie, exigência do médico, que não aceitava nem mesmo o pagamento por Pix, conforme Santiago.

Médico também teria dado a lipoaspiração da papada/pescoço de "brinde". No total, Viviane gastou quase R$ 40 mil com os custos do cirurgião, mais os gastos do hospital.

Viviane confiou no médico porque ele garantiu que era seguro realizar os seis procedimentos simultaneamente, afirma o marido. "Ela sempre teve o sonho de ter o corpo perfeito, mas ela tinha zero experiência. Na cabeça dela, ela poderia fazer tudo de uma vez para eliminar gastos e o médico disse que poderia fazer tudo".

Foi muita irresponsabilidade dele. Ela tinha medo de fazer todos os procedimentos, só que ele deu a credibilidade de que [era seguro]. Ele disse que já tinha feito com outras pacientes e que tinha tudo dado certo.

Renan Santiago, marido de Viviane

Polícia investiga o caso

Em nota, a Polícia Civil do Ceará confirmou que a família registrou boletim de ocorrência contra o cirurgião e que o caso é investigado. "A PCCE segue realizando oitivas e diligências no intuito de elucidar uma ocorrência de morte suspeita, ocorrida nessa quinta-feira (26), em Sobral", disse a corporação.

Médico tem registro ativo para exercer a medicina nos estados do Rio de Janeiro e do Ceará. O UOL entrou em contato com o Conselho Federal de Medicina e com os Conselhos do Rio e do Ceará para pedir posicionamento, mas não obteve retorno.