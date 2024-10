Criança morre e outra é internada com suspeita de envenenamento no RJ

Um menino morreu e outro está internado em estado grave com suspeita de envenenamento no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (30).

O que aconteceu

Em momentos diferentes, as crianças foram levadas à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Del Castilho. Os meninos estavam com sintomas parecidos.

No local, as famílias se encontraram e descobriram que ambos estudavam na mesma escola e moravam na mesma comunidade. A informação foi passada pelo pai de um dos meninos à TV Globo. O caso é investigado pela 44ª DP (Inhaúma).

Ythallo Raphael Tobias Rosa, de 6 anos, morreu na UPA. A outra criança, de 7 anos, foi transferida para o Hospital Municipal Miguel Couto. A direção do hospital informou que o estado de saúde do paciente é grave. Segundo relato do pai do garoto internado à emissora, um médico teria dito que havia encontrado traços de chumbinho (veneno de rato) no organismo do menino.

A principal linha de investigação é sobre uma mulher que teria oferecido bombons a um grupo de crianças. As informações são do delegado Marcos Henrique Alves, que concedeu entrevista ao RJ2, da TV Globo.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro informou que Ythallo não compareceu à escola nesta segunda-feira (30), nem na sexta-feira (27). A pasta informou ainda que a dedetização da escola é feita periodicamente pela Comlurb e que a empresa não usa chumbinho.