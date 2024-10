Conselho da Petrobras aprova aquisição de fatia em bloco na África do Sul

SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras informou nesta terça-feira que seu conselho de administração aprovou a atuação da companhia na África do Sul, viabilizando compra de fatia no bloco Deep Western Orange Basin (DWOB), na Bacia de Orange.

A Petrobras terá 10% de participação no bloco DWOB, segundo comunicado ao mercado, enquanto a operadora TotalEnergies terá 40%, QatarEnergy, 30% e Sezigyn Pty., 20%.

"A operação terá como propósito a diversificação do portfólio exploratório com geração de valor e está alinhada com a estratégia de longo prazo da companhia, que visa a recomposição das reservas de petróleo e gás por meio de exploração de novas fronteiras, tanto no Brasil quanto no exterior, e atuação em parceria", afirmou a Petrobras.

O processo competitivo foi conduzido pela TotalEnergies, acrescentou a companhia no documento.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)