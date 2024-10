Caroço, torta e óleo de algodão sobem de preço em MT, com maior demanda, diz Imea

São Paulo, 1 - A cotação do caroço e da torta de algodão disponível em Mato Grosso subiu, respectivamente, 0,28% e 0,39% na última semana ante a semana passada, a R$ 592,89 e R$ 682 por tonelada. A informação foi divulgada pelo Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea), em boletim semanal.Segundo o Imea, a alta foi impulsionada, principalmente, pela maior demanda por subprodutos utilizados para alimentação animal na última semana, "devido ao impacto da seca nas áreas de pastagens". O instituto comenta que a cotação do óleo de algodão também subiu, com incremento semanal de 2,27%, a R$ 4.441,43 por tonelada. O avanço ocorreu por causa do aumento do consumo por parte das indústrias de biodiesel. "Por fim, sazonalmente, nesse período da safra, é comum que os preços dos subprodutos sejam pressionados devido à maior oferta", informa. "Porém, o recente fortalecimento observado na demanda indica, a curto prazo, uma mudança na dinâmica do mercado."