Boneca da Xuxa é relançada; versão 'possuída' causou tumulto até na igreja

Febre entre os fãs da rainha dos baixinhos nas décadas de 1980 e 1990, a boneca da apresentadora Xuxa foi alvo de boatos de que era "possuída". Com o relançamento do brinquedo, a história, que marcou uma cidade do interior de São Paulo, também voltou ao imaginário popular.

O boato

A boneca teria assassinado uma criança. A lenda urbana circulou em Sorocaba em 1989 e dizia que a boneca da Xuxa estava "possuída pelo demônio". A edição do jornal "Diário de Sorocaba" de 10 de outubro daquele ano chegou a noticiar o caso, com a manchete "Boato macabro da boneca da Xuxa toma conta da cidade". A publicação explicava as possíveis origens do boato e as consequências que a notícia gerava na cidade.

Duas teorias sobre o acontecido eram debatidas na época. Uma delas acreditava que uma criança havia dormido abraçada com a boneca da Xuxa que, "possuída", teria assassinado a criança na madrugada. Já a segunda teoria contava que uma garota queria muito a boneca. Sem condições financeiras, a mãe da criança teria dito: "só se o diabo me der o dinheiro". No dia seguinte, o dinheiro teria aparecido e a mãe comprou a boneca da Xuxa para a filha. A garota abraçou a boneca, que foi possuída pelo demônio e na sequência matou sua dona.

Boato mobilizou igreja e fiéis. Com a escalada da lenda urbana envolvendo a boneca, os moradores afirmavam que o brinquedo havia sido entregue a um padre da Catedral Metropolitana de Nossa Senhora da Ponte, também em Sorocaba, e que a boneca posteriormente teria ficado no museu da igreja. Segundo o jornal local "Cruzeiro do Sul", em reportagem de 2014, uma multidão se dirigiu até a igreja e suas imediações em novembro de 1989 para tentar encontrar a boneca, considerada autora de um crime.

Na praça e arredores da igreja, pessoas confabulavam sobre onde estaria a boneca. A confusão era tanta, relata o "Diário de Sorocaba" também em novembro de 1989, que alguns moradores confundiam imagens sacras de dentro do museu da catedral com a "boneca assassina". Até mesmo a imagem do Menino Jesus de Praga foi alvo de especulações: alguns frequentadores acreditavam que a escultura poderia ser da boneca da Xuxa possuída.

Autoridades da igreja precisaram se envolver para desmentir a lenda urbana. Monsenhor Mauro Vallini, pároco da catedral à época, negou que tinha recebido a "boneca possuída da Xuxa", mandou fechar a igreja e chamou a mídia local para dizer que tudo não passava de um boato.

Boneca da Xuxa, então produzido pela Mimo, no fim da década de 1980 Imagem: Reprodução

Boneca havia sido desenhada por Maurício de Souza, criador da "Turma da Mônica". Com 85 cm de altura e corpo macio e flexível, o brinquedo imitava poses da apresentadora Xuxa. Atualmente, a "Xuxona", como é chamada pelos fãs, pode ser encontrada em lojas online por mais de R$ 1.000.

O que aconteceu agora

A cantora anunciou uma parceria com uma fabricante de brinquedos para relançamento de uma boneca. A volta comemorativa da boneca da Xuxa, anunciada na última sexta-feira (27), viralizou entre as gerações que acompanharam a carreira da apresentadora. Segundo a fabricante, os colecionadores e o "fã nostálgico" seriam os principais alvos do lançamento.

[A boneca] é pra quem realmente é aquele fã raiz, aquele fã que queria ter a boneca lá naquele época, que não podia comprar. [...].

Xuxa, em sua rede social, sobre sua boneca relançada

Boneca esgotou em 24 horas. O interesse pelo brinquedo fez com que a boneca, vendida de forma online, esgotasse em apenas um dia.

Alta demanda deve exigir novas unidades da boneca. Segundo informações da Folha de S. Paulo, o lote anunciado na última semana contou com 1,5 mil unidades da boneca. Ainda de acordo com o F5, a fabricante declarou estar em negociação com Xuxa para que uma nova tiragem do brinquedo seja disponibilizada ao público.

Brinquedo foi um sucesso nos anos 1990. À época, a fabricante da boneca declarou que mais de 1 milhão de unidades foram comercializadas naquela década, segundo o F5.