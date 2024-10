Na volta de suas lives, Bolsonaro ignora Nunes e ataca Eduardo Paes

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ignorou a candidatura à reeleição de Ricardo Nunes (MDB) em São Paulo e atacou o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), durante live para falar das eleições municipais, na noite desta terça-feira (1º).

O que aconteceu

Bolsonaro pediu voto para diversos candidatos a prefeito que apoia pelo Brasil, mas não fez menção a Nunes. Sobre a capital paulista, o ex-presidente citou apenas nomes que disputam uma vaga na Câmara Municipal de São Paulo, como Sonaira Fernandes (PL), que chamou de "candidata do coração".

O ex-presidente listou outros candidatos a prefeito que têm seu apoio e do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) no estado. Disse, por exemplo, que participou de um evento da campanha de Jorge Wilson (Republicanos) em Guarulhos, na Grande São Paulo, e que esteve nesta terça em Taubaté e Guaratinguetá, interior do estado.

Até o momento, Bolsonaro não pediu votos para Nunes e não há previsão para a entrada dele na campanha. Um dos principais fiadores da candidatura do atual prefeito, o ex-presidente indicou Mello Araújo (PL) para vice da chapa, mas não gravou vídeos em apoio ao candidato e nem participou de eventos da campanha. Bolsonaro esteve apenas na convenção que homologou a candidatura de Nunes, no início de agosto.

Bolsonaro mirou ataques em Eduardo Paes. "Votar no Eduardo Paes é votar no PT, votar no Lula. Alguém tem dúvida disso? Quem está com Lula ao seu lado boa coisa não está pensando ou boa coisa não está fazendo", disse. Candidato à reeleição no Rio de Janeiro, Paes tem apoio de Lula.

O ex-presidente disse que irá à capital carioca nesta quarta-feira (2) para "colaborar" com Alexandre Ramagem (PL). Bolsonaro tenta dar um impulso final à candidatura de Ramagem, que tem crescido nas pesquisas nos últimos dias, mas ainda vê risco de vitória de Paes em primeiro turno. Berço político da família Bolsonaro, o Rio de Janeiro é uma capital estratégica para o ex-presidente.

As declarações foram feitas na volta das lives do ex-presidente nas redes sociais. Bolsonaro anunciou que fará as transmissões, realizadas semanalmente quando ocupava a Presidência da República, de hoje até sábado (6) para falar das eleições.