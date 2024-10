Bolsas da Europa operam mistas após dados de inflação e manufatura da zona do euro

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 01/10/2024 - As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta terça-feira, enquanto investidores avaliam dados da inflação da zona do euro, que agora está abaixo da meta do Banco Central Europeu (BCE), além de indicadores de manufatura da região.

Por volta das 6h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha modesto avanço de 0,22%, a 524,04 pontos.

A taxa anual da inflação ao consumidor (CPI) da zona do euro desacelerou para 1,8% em setembro, ante 2,2% em agosto, segundo levantamento preliminar da Eurostat. Como resultado, o CPI ficou abaixo da meta de inflação de 2% do BCE pela primeira vez desde junho de 2021. Neste ano, a autoridade monetária do bloco já reduziu suas principais taxas de juros em duas ocasiões em meio ao arrefecimento da inflação.

Ainda na zona do euro, o PMI industrial caiu para 45 em setembro, atingindo o menor nível em nove meses e com o resultado abaixo de 50 sinalização contração na manufatura, mas ficou levemente acima da leitura inicial.

Nas próximas horas, a atenção vai se voltar para os EUA, com divulgação de PMIs industriais e do relatório Jolts de empregos.

Às 6h55 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,33% e a de Frankfurt avançava, mas a de Paris caía 0,17%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham perdas de 0,03%, 0,21% e 0,39%, respectivamente.

Entre ações individuais, a da Covestro saltava 3,7% em Frankfurt, após a empresa química alemã receber oferta de aquisição de cerca de US$ 13 bilhões pela petrolífera Adnoc, de Abu Dhabi, enquanto a da montadora francesa Renault caía 3,5% em Paris, estendendo perdas de ontem do setor automotivo europeu, em meio à crescente concorrência da China.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires