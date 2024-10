Homens com farda do Bope trocam tiros com a polícia em AL; 5 são presos

Cinco pessoas foram presas após a invasão de um prédio comercial em Maceió nesta terça-feira (1º).

O que aconteceu

Fardas do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) foram usadas pelos criminosos no momento da ação. Eles invadiram um prédio empresarial no bairro do Farol.

Uma joalheria que fica no edifício seria o alvo do crime. Com o grupo, foi encontrado um falso mandado de busca e apreensão.

A Polícia Militar diz que conseguiu interceptar a ação antes do grupo consumar o roubo. Houve troca de tiros no local e uma pessoa que trabalhava no edifício ficou ferida, segundo a polícia. Ela foi socorrida e encaminhada para atendimento médico. Não há informações sobre seu estado de saúde.

Cinco pessoas foram presos no local. Cinco pistolas, de diferentes calibres, também foram apreendidas.

A SSP-AL (Secretaria de Estado da Segurança Pública de Alagoas) informou que já monitorava as ações do grupo. De acordo com a pasta, as investigações das agências de inteligência começaram há dez dias.

A investigação demonstrou que os cinco presos tinham vinculação com o CV (Comando Vermelho). Segundo a SSP-AL, os homens confessaram estar recebendo orientações de outro membro da facção, que estaria no estado do Rio de Janeiro.

Como os nomes dos envolvidos não foram divulgados, a reportagem não localizou as defesas. O espaço segue aberto para manifestação.