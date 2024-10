Banco do Japão sinaliza pausa no aumento dos juros após corte do Fed

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - Os formuladores de política monetária do Banco do Japão discutiram a necessidade de ir devagar no aumento das taxas de juros, uma vez que os mercados agitados obscureceram as perspectivas, segundo um resumo da reunião de setembro da autoridade monetária, reduzindo a chance de um aumento das taxas no curto prazo.

O resumo da reunião também mostrou como a decisão do Federal Reserve de oferecer uma redução grande nos custos de empréstimos, que ocorreu um dia antes da reunião do Banco do Japão de 19 e 20 de setembro, levou a um aumento das preocupações com as perspectivas econômicas dos Estados Unidos.

"As incertezas aumentaram em relação à economia dos EUA e ao ritmo de cortes nas taxas pelo Fed. É preciso prestar atenção à possibilidade de que esses fatores tenham um impacto negativo sobre as taxas de câmbio do iene e os lucros das empresas no Japão", disse um integrante do Banco do Japão, segundo o documento.

Até mesmo um defensor de futuros aumentos da taxa de juros pediu paciência ao puxar o gatilho, segundo o resumo, uma reviravolta em relação à reunião anterior, em julho, quando muitos dos nove membros do conselho votaram a favor de um aumento da taxa para evitar o risco de uma inflação muito alta.

"Continuo convencido de que, se for confirmado que não haverá nenhuma revisão importante para baixo em nossa perspectiva, é desejável aumentar as taxas sem levar muito tempo", disse outro membro.

"Mas os aumentos das taxas não devem ser um fim em si mesmo", disse o membro, pedindo a necessidade de aguardar o momento "apropriado" para aumentar os custos dos empréstimos.

Dadas as incertezas econômicas e de mercado, não é desejável que o Banco do Japão aumentasse ainda mais as taxas neste momento, pois isso poderia sugerir que o banco central está mudando para um ciclo de aperto monetário completo, segundo uma terceira opinião.

"As incertezas econômicas no exterior aumentaram. Por enquanto, devemos examinar atentamente os acontecimentos no exterior e no mercado", mostrou uma quarta opinião, acrescentando que os aumentos das taxas podem esperar até que essas incertezas diminuam.

Na reunião de setembro, o Banco do Japão manteve as taxas de curto prazo estáveis em 0,25% e o presidente da autoridade monetária disse que poderia se dar ao luxo de passar algum tempo observando as consequências das incertezas econômicas globais, sinalizando que não tinha pressa em aumentar ainda mais os custos dos empréstimos.