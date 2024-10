Ataque do Irã a Israel é "resposta legal, racional e legítima", diz missão do Irã na ONU

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - O ataque do Irã a Israel é uma "resposta legal, racional e legítima aos atos terroristas", publicou a missão do Irã nas Nações Unidas em Nova York no X nesta terça-feira.

"Se o regime sionista ousar responder ou cometer outros atos de malevolência, haverá uma resposta subsequente e esmagadora. Os Estados regionais e os apoiadores dos sionistas são aconselhados a se separar do regime", escreveu a missão.

(Reportagem de Michelle Nichols)