Ataque com mísseis é 'resposta decisiva' contra 'agressão' de Israel (presidente iraniano)

O presidente do Irã, Masud Pezeshkian, elogiou, nesta terça-feira (1º), a "resposta decisiva" contra "a agressão" de Israel, após um ataque iraniano com mísseis lançado contra Tel Aviv em resposta à morte dos chefes do Hamas e do Hezbollah, dois movimentos aliados de Teerã.

"De acordo com os direitos legítimos e com o objetivo de [estabelecer] a paz e a segurança do Irã e da região, foi dada uma resposta decisiva à agressão do regime sionista", indicou Pezeshkian na rede social X, fazendo um apelo para "não entrar em conflito com o Irã".

