Astrônomos descobrem pequeno exoplaneta orbitando estrela próxima ao Sistema Solar

Um exoplaneta raro menor que a Terra foi descoberto orbitando uma das estrelas mais próximas ao Sol, embora sua superfície seja muito quente para possuir vida, informou um grupo de astrônomos na terça-feira (1º).

O planeta orbita a estrela de Barnard, que se encontra a apenas seis anos-luz de distância, segundo observações realizadas durante cinco anos pelo Very Large Telescope instalado no deserto chileno.

Os astrônomos buscam planetas que estejam na "zona habitável" de seus respectivos sóis, onde não faz nem muito calor nem muito frio que impeça a existência de água líquida, que é considerado um ingrediente essencial para a vida.

O exoplaneta recém-descoberto, designado Barnard b, está fora da zona habitável.

A estrela Barnard é uma anã vermelha, muito mais fria que o Sol, e o exoplaneta orbita muito perto (a uma distância 20 vezes menos que Mercúrio em relação ao Sol), o que faz prever uma temperatura superficial de 125 graus centígrados e um ano do planeta dura somente três dias terrestres.

"Barnard b é um dos exoplanetas de menor massa conhecidos e um dos poucos com uma massa inferior à da Terra", disse Jonay González Hernández, pesquisador do Instituto de Astrofísica das Canárias, na Espanha, e autor principal do novo estudo publicado na revista Astronomy and Astrophysics.

"Ainda que estrela seja aproximadamente 2.500ºC mais fria que nosso Sol, faz muito calor ali para que exista água líquida na superfície", acrescentou González.

Barnard está localizada na constelação de Ofiuco. Depois das três estrelas do sistema Alfa Centauri, a 4,2 anos-luz de distância, é a mais próxima à Terra.

Os astrônomos detectam exoplanetas quando esses passam em frente à sua estrela, por isso quanto mais próximo orbitam, mais chances há de observá-los.

Os pesquisadores também encontraram evidência de outros três possíveis exoplanetas orbitando Barnard, mas necessitam de mais observações para confirmar suas descobertas.

O descobrimento, junto com o de dois exoplanetas que orbitam a estrela Próxima Centauri, "mostra que nossa vizinhança cósmica está cheia de planetas de massa baixa", disse Alejando Suárez Mascareño, coautor do estudo.

Desde a década de 1990, foram descobertos mais de 5.700 planetas fora do Sistema Solar, mas poucos estão em uma zona habitável.

