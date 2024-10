Arsenal vence PSG em noite de Champions marcada por goleadas

O Arsenal venceu o grande duelo do dia contra o Paris Saint-Germain (2-0) no Emirates Stadium nesta terça-feira (1º), numa noite de Liga dos Campeões marcada pelas goleadas de Barcelona e Borussia Dortmund.

Os 'Gunners' contaram com um aliado inesperado: o goleiro do time parisiense, Gianluigi Donnarumma.

Os gols locais foram marcados pelo alemão Kai Havertz (20') e pelo capitão dos Gunners, Bukayo Saka (35'). Em ambos Donnarumma esteve longe de fazer jus à sua fama.

Era o primeiro grande duelo do PSG e o naufrágio no Emirates Stadium foi importante para uma equipe que havia conquistado uma vitória na primeira rodada da Champions com um gol nos acréscimos contra o Girona (1-0).

"Não quero apontar ninguém individualmente, a derrota é minha, assumo toda a responsabilidade. Donnarumma, assim como seus companheiros, estabeleceu um padrão mínimo. É impossível ter um resultado que nos convém sem vencer os duelos", afirmou o técnico do PSG, Luis Enrique.

O Barça tampouco havia estreado na Liga dos Campeões da melhor maneira, com uma derrota na visita ao Monaco (2-1), há duas semanas, e havia acabado de sofrer sua primeira derrota na LaLiga no fim de semana.

- Barça atropela -

No entanto, contra o Young Boys, o Barça devolveu a tranquilidade aos torcedores com uma reconfortante goleada por 5 a 0, na qual o atacante polonês Robert Lewandowski brilhou marcando duas vezes (8' e 51').

O desempenho correspondeu às exigências do Barcelona nesta competição, depois de ter alcançado as quartas de final na temporada passada. Os jogadores comandados pelo técnico alemão Hansi Flick levaram a sério este jogo contra um time mais fraco, sem cair no excesso de confiança e nem subestimar o adversário.

"Ninguém sabe como vai funcionar esta nova Liga dos Campeões, mas é sempre positivo ter um bom saldo de gols", disse Flick, que identificou alguns pontos que precisam ser melhorados no desempenho da sua equipe: "Temos que começar os jogos um pouco mais fortes, mais dinâmicos no geral Foi melhorando com o passar dos minutos".

Mas a goleada do Barcelona não foi a mais que mais chamou atenção na noite desta terça: em Dortmund o Borussia não tomou conhecimento do Celtic e aplicou um sonoro 7 a 1 no time escocês.

O capitão Emre Can abriu o placar para os alemães convertendo um pênalti aos 7 minutos e Daizen Maeda empatou logo depois (9').

Mas o time do técnico Nuri Sahin mostrou toda sua superioridade com um hat-trick ainda no primeiro tempo de Karim Adeyemi (11', 29' e 42'). O guineense Serhou Guirassy balançou as redes duas vezes (40' de pênalti e 66') e Felix Nmecha (79'), completou a goleada.

Os jogadores comandados por Nuri Sahin assumem assim a liderança provisória e fazem uma pausa antes do importante confronto contra o Real Madrid, na terceira rodada, uma repetição da final da Champions de 2024 vencida pelo clube 'merengue' em junho passado (2-0).

- Inter e City, de quatro em quatro -

A outra equipe alemã que entrou em campo na noite desta terça-feira, o Bayer Leverkusen, venceu o Milan em casa por 1 a 0, resultado que levou o time comandado por Xabi Alonso para o topo da tabela com 6 pontos e afundou os 'rossoneri', que encerrou as duas rodadas com duas derrotas.

Já a Inter não teve dificuldades em Milão diante do Estrela Vermelha de Belgrado (4-0), com gols do meia turco Hakan Çalhanoglu, do centroavante austríaco Marko Arnautovic, do capitão argentino Lautaro Martínez e do atacante iraniano Mehdi Taremi.

O Manchester City obteve o mesmo resultado na visita ao eslovaco Slovan Bratislava graças aos gols de Ilkay Gundogan, Phil Foden, Jérémy Doku e Erling Haaland.

'Nerazzurri' e 'Citizens' haviam empatado em 0 a 0 na primeira rodada, mas diante de adversários menores se soltaram, somando as primeiras vitórias em suas campanhas na Champions.

O Brest também venceu por 4 a 0, na visita ao Salzburg, um dos resultados mais surpreendentes desta terça-feira: a equipe francesa, na sua primeira participação na Liga dos Campeões, soma duas vitórias em dois jogos e está lado a lado com Dortmund e Leverkusen na liderança provisória da primeira fase.

Em meio a tantas vitórias, também houve espaço para empates: o PSV Eindhoven empatou em 1 a 1 com o português Sporting, na Holanda, e Stuttgart e Sparta Praga também ficaram no 1 a 1 na Alemanha.

