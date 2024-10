Zelenskiy diz que linha de frente está "muito difícil" e Ucrânia tem que fazer tudo que puder

(Reuters) - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, disse nesta segunda-feira que a situação na linha de frente da guerra de dois anos e meio contra a Rússia está “muito, muito difícil”, e que as forças ucranianas têm que fazer tudo o que puderem durante o outono europeu.

"Os relatórios sobre cada um de nossos setores da linha de frente, nossas capacidades, nossas capacidades futuras e nossas tarefas específicas: a situação é muito, muito difícil", disse Zelenskiy em seu discurso noturno em vídeo, referindo-se a uma reunião de mais de duas horas e meia com os principais comandantes.

"Tudo o que puder ser feito neste outono, tudo o que pudermos conseguir, deve ser alcançado", disse.

Blogueiros militares ucranianos relataram nos últimos dias que as forças russas têm avançado na cidade de Vuhledar, localizada no topo de uma colina que as forças ucranianas têm defendido ao longo da guerra, no sul da região de Donetsk.

As forças russas também têm avançado lentamente há meses mais ao norte, com o objetivo de capturar toda a região de Donbas, composta pelas regiões de Donetsk e Luhansk.

O Ministério da Defesa da Rússia disse na segunda-feira que suas forças haviam capturado a vilarejo de Nelipivka, ao sul da cidade de Toretsk, um dos alvos de Moscou na área.

(Por Ron Popeski e Oleksander Kozhukhar)