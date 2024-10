Wall Street fecha o trimestre com recordes do S&P 500 e Dow Jones

Wall Street fechou em alta nesta segunda-feira (30), encerrando o trimestre com um desempenho excepcional do maior mercado de ações do mundo.

O Dow Jones (+0,04%) e o S&P 500 (+0,42%) fecharam em níveis recordes, enquanto o Nasdaq teve um ganho de 0,38%. Até hoje, o Dow Jones registrou 33 recordes de fechamento, e o S&P 500, 43.

"Foi um ótimo trimestre", resumiu Steve Sosnick, da Interactive Brokers, que observou que "é difícil identificar um perdedor".

Nos últimos três meses, o Dow Jones acumulou alta de 8,2%, e o S&P 500, de 5,5%. "O interessante", apontou Sosnick, "é que o Nasdaq teve o desempenho mais fraco", com um ganho de 2,6%.

Esse cenário contrasta com o observado há um ano e meio, com o mercado impulsionado quase que exclusivamente pela inteligência artificial. "Houve uma verdadeira rotação" de carteiras, e os investidores buscaram outros setores e ativos antes subestimados, destacou Sosnick.

Apesar dessas mudanças, o setor de tecnologia não foi realmente impactado, pois houve uma entrada significativa de dinheiro no mercado de ações, explicou o analista.

Nesta segunda-feira, no entanto, Wall Street esteve em queda durante a maior parte do dia, passando para o terreno positivo apenas minutos antes do fechamento.

Entre as ações de destaque do dia estão Apple (+2,29%), Citigroup (+1,18%), os supermercados Costco (+1,36%) e FedEx (+2,29%), impulsionadas por compras a preços atrativos.

