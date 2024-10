Wall St tem queda em início de semana repleta de dados e antes de comentários de Powell

Por Johann M Cherian e Purvi Agarwal

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street recuavam nesta segunda-feira, com os investidores fazendo uma pausa após os ganhos da semana anterior e com cautela antes de dados de emprego nos Estados Unidos e comentários ao longo da semana de autoridades do Federal Reserve, incluindo o chair Jerome Powell.

O Dow Jones caía 0,29%, a 42.189,89 pontos. O S&P 500 tinha queda de 0,19%, a 5.727,36 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 0,20%, a 18.083,37 pontos.

Oito dos 11 setores do S&P 500 tinham baixa. O setor de matérias-primas recuava 0,8% depois de registrar sua melhor semana desde o início de dezembro na sexta-feira.

O Dow Jones fechou em uma máxima recorde na sessão anterior e o índice de referência S&P 500 .SPX está a uma pequena distância do pico de todos os tempos. Ambos devem registrar o quinto mês consecutivo de ganhos, desafiando uma tendência histórica em que setembro tem sido, em média, um mês fraco para as ações.

Os três principais índices caminham ainda para uma alta trimestral depois que o Fed deu início à sua política de afrouxamento monetário há quase duas semanas, alimentando os ganhos em Wall Street.

Os mercados aguardam comentários do chair do Federal Reserve, Powell, em uma conferência nesta segunda-feira, às 14h55 (horário de Brasília).

Também acompanharão de perto dados de vagas de trabalho em aberto de agosto e os números do relatório de emprego de setembro em busca de pistas sobre as perspectivas para a economia e cortes na taxa de juros.