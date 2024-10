Villarreal vence Las Palmas (3-1) e sobe para 3º no Espanhol

O Villarreal derrotou em casa o último colocado Las Palmas por 3 a 1, resultado que o levou a ultrapassar o Atlético de Madrid na classificação para ocupar o terceiro lugar, nesta segunda-feira (30), no encerramento da oitava rodada de LaLiga.

O "Submarino Amarelo" soma 17 pontos, um a mais que os 'rojiblancos'. À frente está o Real Madrid com 18 e o líder Barcelona, com 21.

"Vencer hoje era importante. Primeiro para chegarmos ao terceiro lugar e segundo para voltar a vencer em casa, que tem que ser uma fortaleza. Fizemos um grande jogo, merecemos os três pontos. Felizes com o esforço", resumiu o meio-campista do Villarreal, Dani Parejo.

No estádio de La Cerámica, Nicolas Pepe abriu o placar para a equipe local pouco antes do intervalo (44'), mas logo no início da segunda etapa Fabio Silva empatou encobrindo o goleiro Diego Conde (46').

O Villarreal teve a chance de ficar novamente em vantagem com um pênalti cobrado por Álex Baena que foi defendido pelo goleiro croata Dinko Horkas (50').

Baena, que havia entrado no segundo tempo, deu a volta por cima em grande estilo. O jogador da seleção espanhola deu a assistência para Thierno Barry marcar o segundo gol (84') e ele mesmo fez o terceiro nos acréscimos (90'+7).

--- Jogos da 8ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

- Sexta-feira:

Valladolid - Mallorca 1 - 2

- Sábado:

Getafe - Alavés 2 - 0

Rayo Vallecano - Leganés 1 - 1

Real Sociedad - Valencia 3 - 0

Osasuna - Barcelona 4 - 2

- Domingo:

Celta Vigo - Girona 1 - 1

Athletic Bilbao - Sevilla 1 - 1

Betis - Espanyol 1 - 0

Atlético de Madrid - Real Madrid 1 - 1

- Segunda-feira:

Villarreal - Las Palmas 3 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 21 8 7 0 1 25 9 16

2. Real Madrid 18 8 5 3 0 17 6 11

3. Villarreal 17 8 5 2 1 17 15 2

4. Atlético de Madrid 16 8 4 4 0 12 4 8

5. Athletic Bilbao 14 8 4 2 2 12 8 4

6. Mallorca 14 8 4 2 2 8 6 2

7. Osasuna 14 8 4 2 2 12 13 -1

8. Betis 12 8 3 3 2 8 7 1

9. Rayo Vallecano 10 8 2 4 2 9 8 1

10. Celta Vigo 10 8 3 1 4 15 15 0

11. Alavés 10 8 3 1 4 11 12 -1

12. Girona 9 8 2 3 3 9 11 -2

13. Sevilla 9 8 2 3 3 8 10 -2

14. Real Sociedad 8 8 2 2 4 6 7 -1

15. Getafe 7 8 1 4 3 5 6 -1

16. Leganés 7 8 1 4 3 5 9 -4

17. Espanyol 7 8 2 1 5 7 12 -5

18. Valencia 5 8 1 2 5 5 13 -8

19. Valladolid 5 8 1 2 5 4 17 -13

20. Las Palmas 3 8 0 3 5 9 16 -7

