Tropas libanesas recuam 5 km da fronteira sul do Líbano com Israel, diz fonte

CAIRO (Reuters) - As tropas libanesas recuaram de suas posições ao longo da fronteira sul do Líbano com Israel para pelo menos cinco quilômetros ao norte da fronteira, disse uma fonte de segurança libanesa à Reuters.

A retirada ocorre em meio à crescente especulação de uma iminente incursão terrestre israelense no sul do Líbano.

(Reportagem de Maya Gebeily)