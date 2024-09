Transmissão do debate UOL para prefeito ao vivo: veja horário e assista

A corrida eleitoral pela Prefeitura de São Paulo terá mais um debate nesta segunda-feira (30). O encontro, promovido por UOL e Folha de S.Paulo, poderá ser assistido a partir das 10h (de Brasília) no player de vídeo acima, na home do UOL, no canal do UOL no YouTube e nas redes sociais de UOL e Folha.

Como será o debate de hoje

Quatro candidatos estão convidados para o evento. Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), Pablo Marçal (PRTB) e Tabata Amaral (PSB). Os nomes são os mais bem colocados numericamente nas recentes pesquisas do Datafolha.

Debate será no formato banco de tempo. Cada candidato terá o total de 15 minutos para falar nos quatro blocos do encontro. Dois segmentos terão perguntas entre os candidatos e dois com perguntas dos jornalistas do UOL e da Folha. As perguntas feitas pelos candidatos devem acontecer em no máximo 20 segundos que não serão descontados do banco de tempo. Ao final do debate, cada candidato terá 1 minuto extra para considerações finais.

Formato prioriza livre debate. Cada candidato poderá se manifestar em qualquer resposta, mesmo que a pergunta não tenha sido dirigida a ele. Para isso, deverá sinalizar com a mão que gostaria de fazê-lo. Quando começar a falar, seu tempo passará a ser descontado. O cronômetro travará novamente quando ele encerrar sua fala. Não serão permitidas interrupções durante a fala de outro candidato.

Fabíola Cidral será a mediadora. As jornalistas Raquel Landim e Thais Bilenky, do UOL, e Júlia Barbon e Ana Luiza Albuquerque, da Folha, serão as entrevistadoras.

Debate UOL/Folha -- Prefeitura de São Paulo