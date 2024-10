Termas de Caracalla serão abertas para visitas noturnas em Roma

ROMA, 30 SET (ANSA) - As Termas de Caracalla, consideradas uma das maiores e mais luxuosas construções do Império Romano, foram abertas para visitas noturnas desde o último fim de semana até o próximo dia 31 de outubro na capital da Itália.

A iniciativa foi organizada pela Superintendência Especial de Roma por ocasião de nove eventos locais. Durante o percurso, os visitantes poderão conhecer locais que não são visíveis durante o dia, como as caves, a verdadeira casa das máquinas que alimentava o sistema de água quente e vapor para aquecimento, o Mitreu, espaço dedicado ao culto de Mitra, a divindade persa, que é o maior encontrado em Roma.

Este ano há duas novidades: a volta do espelho d'água com seus efeitos que criarão um espetáculo não perceptível à luz solar, somando-se às majestosas ruínas das Termas Imperiais, as mais bem preservadas da capital. Segundo os organizadores, os espelhos d'água evocam o mito de Narciso.

"Com as visitas e encontros noturnos sobre o mito de Narciso no mundo antigo e no mundo contemporâneo, será inaugurado o outono das Termas de Caracalla, uma temporada repleta de eventos e iniciativas", explica Daniela Porro, superintendente Especial de Roma.

De acordo com a executiva italiana, o espelho d'água revela-se uma escolha de sucesso e um local perfeito para atividades culturais e espetáculos, capaz de fazer com que o complexo termal se apresente sempre de uma forma nova e diferente".

Para Mirella Serlorenzi, diretora do monumento, "as Termas de Caracalla, oferecem infinitas possibilidades de visitação não só pela monumentalidade, mas pela complexidade ideológica com que foram concebidas ao longo do impressionante recinto que abriga salas dedicadas a diversas atividades culturais, bibliotecas e auditórios". "Espaços privilegiados para promover atividades políticas, relações sociais, econômicas e culturais".

"Com visitas noturnas, este ano criamos um passeio atípico dedicado a locais que estão encerrados em outras alturas do ano.

Será muito sugestivo admirar o espelho de água iluminado à noite com emocionantes jogos de água e vapor", acrescenta a diretora das termas.

Os visitantes também poderão desfrutar de uma visita especial às caves, liderada por arqueólogos especializados que orientarão o público, e um projeto contemporâneo que marca o retorno do elemento fundamental dos complexos termais da Roma imperial, evocando a antiga função dos banhos.

Paralelamente, nos dias 19 e 20 de outubro, acontecerá uma série de encontros idealizados e organizados com a Electa, sob a direção de Maurizio Bettini e Massimo Fusillo. (ANSA).

