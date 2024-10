Suspeito de tentativa de assassinato contra Trump se declara inocente

Por Andrew Goudsward

WEST PALM BEACH, Flórida (Reuters) - O suspeito acusado de tentar assassinar Donald Trump depois de se esconder em meio a arbustos com um fuzil em um dos campos de golfe do candidato presidencial na Flórida em 15 de setembro se declarou inocente de cinco acusações apresentadas contra ele durante uma audiência nesta segunda-feira.

Ryan Routh, de 58 anos, enfrentou cinco acusações federais, incluindo tentativa de assassinato de um importante candidato presidencial, em audiência com o juiz Bruce Reinhart. Routh já teve a prisão decretada enquanto aguarda julgamento.

Routh compareceu à audiência algemado e vestindo um macacão bege de prisão. Ele respondeu: "Sim, meritíssimo", quando perguntado por Reinhart se ele entendia as acusações contra ele. O advogado de defesa de Routh, então, declarou o seu cliente inocente das acusações.

Os promotores disseram que Routh tinha a intenção de matar Trump enquanto ele jogava golfe no Trump International Golf Club em West Palm Beach. Routh, um empresário de manutenção de telhados em dificuldades financeiras, condenou o candidato presidencial republicano em um livro autopublicado e deixou uma carta meses antes com um amigo referindo-se a uma tentativa de assassinato contra Trump, de acordo com os promotores.

"Esta foi uma tentativa de assassinato contra Donald Trump, mas eu falhei com vocês", escreveu o suspeito, segundo um documento judicial apresentado pelos promotores.

Os advogados de Routh sugeriram, em uma audiência judicial no dia 23 de setembro, que a carta pode ter sido uma tentativa de seu cliente de ganhar publicidade e destacaram o que chamaram de esforços de Routh para promover a democracia na Ucrânia e em Taiwan.