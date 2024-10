SP tem alta de homicídios, latrocínios e estupros; roubos e furtos caem na cidade

Os homicídios tiveram aumento significativo na cidade de São Paulo em agosto deste ano, segundo dados divulgados nesta segunda-feira, 30, pela Secretaria da Segurança Pública (SSP). Foram 48 ocorrências no oitavo mês do ano ante 30 no mesmo recorte do ano passado, ou um aumento de 60%.

Os latrocínios (roubo seguido de morte) também quase dobraram na cidade de São Paulo em agosto deste ano. Foram cinco crimes desta natureza contra três no mesmo período de 2023, o que significa um aumento porcentual da ordem de 66%.

Nesse contexto de piora dos índices, a violência contra a mulher também se destaca: o número de estupros saltou de 56 para 72 no mesmo recorte.

Por outro lado, roubos e furtos apresentaram queda em agosto:

- Roubos em geral foram de 10.706 para 8.757; queda de 18%;

- Roubos de veículos foram 1.131 para 967; queda de 14,5%;

- Furtos passaram de 21.429 para 20.215; queda de 5%;

- Os furtos de veículos praticamente se mantiveram no mesmo patamar, passando de 3.624 para 3.699 (aumento de 1%).

A Secretaria de Segurança Pública, em seu site, não comentou os índices de criminalidade da capital e destacou a queda das métricas nas cidades do interior.

"O mês de agosto registrou queda em praticamente todos os índices criminais nas cidades do interior de São Paulo, na comparação com o mesmo período do ano passado. Os homicídios, roubos e furtos destacam-se no comparativo, uma vez que tiveram os principais declínios", informou o órgão.

Casos de latrocínio vêm causando comoção na cidade

Dos 28 latrocínios cometidos na capital de São Paulo até o mês de agosto, uma das vítimas foi Leonardo Rodrigues Nunes. O jovem de 24 anos tinha marcado um encontro por um aplicativo de relacionamento. Ao chegar ao local, foi surpreendido por dois ladrões em uma moto na rua Rolando, no Sacomã, na zona sul, no dia 12 de junho.

De acordo com o boletim de ocorrência, ele brigou com um deles, que atirou. Seu celular, documentos e cartão foram roubados. Leonardo foi levado ao Hospital Estadual do Ipiranga, onde morreu.

Embora ainda não tenha sido contabilizado nas estatísticas anuais da Secretaria de Segurança Pública, que vão até agosto, outro caso emblemático foi a morte do delegado de classe especial Mauro Guimarães Soares, de 59 anos, que morreu após ser baleado no peito durante uma tentativa de assalto no fim da manhã de sábado, 21, na Vila Romana, zona oeste da cidade de São Paulo.

Enquanto caminhava com a esposa, Ana Paula Soares, que também é policial, Mauro reagiu ao ser abordado por dois bandidos numa moto, segundo relatos de testemunhas. Soares integrava o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) e vinha de uma tradicional família de policiais de São Paulo. Quatro suspeitos foram presos.

Estado de São Paulo registra queda dos índices

O cenário de aumento dos índices de crimes graves, como homicídios e latrocínios, verificado na capital de São Paulo não se repete no Estado de forma geral.

O mês de agosto registrou queda em praticamente todos os índices criminais nas cidades do interior, na comparação com o mesmo período do ano passado. Os homicídios, roubos e furtos tiveram os principais declínios.

Os roubos em geral, que incluem de carga e banco, caíram 23,8%, passando dos 3.431 registros no ano passado para 2.614 no mês passado.

Os furtos caíram 6,6%. No mês passado, foram 19.530 registros no interior paulista, contra 20.903 em igual período de 2023.

A queda nos casos de homicídios intencionais é de 15,4% no oitavo mês do ano, com 115 registros.

A SSP informa ainda que foram apreendidas 17,8 toneladas de entorpecentes, aumento de 11,7% em relação ao mesmo período do ano passado e que foram apreendidas 708 armas de fogo ilegais, recuperados 1.622 veículos furtados ou roubados e 11.012 presos ou apreendidos, sendo a maioria (5.740) em flagrante.