S&P 500 atinge recorde de fechamento depois de cair com fala de Powell

Por Caroline Valetkevitch

NOVA YORK (Reuters) - O índice S&P 500 atingiu um recorde de fechamento nesta segunda-feira, recuperando-se de uma queda breve depois que o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, disse que o banco central dos Estados Unidos não está com pressa para reduzir a taxa básica de juros.

O índice Dow Jones também registrou um recorde histórico de fechamento. Os três principais índices de ações dos EUA registraram ganhos no trimestre e no mês.

Powell, em uma conferência da Associação Nacional de Economia Empresarial, disse que ele vê mais dois cortes de juros este ano, totalizando 50 pontos-base, como um cenário base, se a economia evoluir como esperado.

"A maioria dos investidores acha que todas as atividades do Fed já estão planejadas para o restante do ano. (Mas) acho que há mais no Fed de 2024 do que talvez saibamos", disse Jake Dollarhide, presidente-executivo da Longbow Asset Management. "De fato, o pouso suave pode realmente acontecer."

Neste mês, o Fed iniciou um novo ciclo de flexibilização com um grande corte de 50 pontos-base nos juros.

Operadores estão precificando uma chance de 35% de uma redução de 50 pontos-base em novembro, abaixo dos cerca de 37% antes do discurso de Powell e dos 53% na sexta-feira, segundo a ferramenta FedWatch do CME Group.

O Dow Jones teve variação positiva de 0,04%, para 42.330,15 pontos. O S&P 500 ganhou 0,42%, para 5.762,48 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,38%, para 18.189,17 pontos.

No mês, o S&P 500 ganhou 2% e registrou seu melhor setembro desde 2013, no quinto mês consecutivo de alta. No trimestre, o S&P 500 subiu 5,5%, o Nasdaq ganhou 2,6% e o Dow Jones avançou 8,2%.

O S&P 500 ampliou as perdas após os comentários de Powell, mas se recuperou no fechamento. Os estrategistas disseram que a atividade de final de trimestre também pode ter ajudado o mercado no final do dia.