Setor público tem déficit primário de R$ 86,222 bi no ano até agosto, revela BC

As contas do setor público consolidado (Governo Central, Estados, municípios e estatais, com exceção de Petrobras e Eletrobras) acumularam um déficit primário de R$ 86,222 bilhões de janeiro a agosto de 2024, o equivalente a 1,14% do Produto Interno Bruto (PIB), informou o Banco Central. No mesmo período de 2023, o déficit acumulado era de R$ 79,009 bilhões.

O déficit fiscal no ano até agosto é composto por um saldo negativo de R$ 101,587 bilhões nas contas do Governo Central (1,34% do PIB), superávit de R$ 22,578 bilhões nos Estados e municípios (0,30% do PIB) e déficit de R$ 7,213 bilhões nas empresas estatais (0,10% do PIB).

Isoladamente, os Estados têm superávit de R$ 32,820 bilhões no acumulado do ano e os municípios, saldo negativo de R$ 10,242 bilhões.