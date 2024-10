Setor público tem déficit primário de R$ 256,337 bi em 12 meses até agosto, aponta BC

O setor público consolidado (Governo Central, Estados, municípios e estatais, com exceção de Petrobras e Eletrobras) tem déficit primário de R$ 256,337 bilhões no acumulado de 12 meses até agosto, o equivalente a 2,26% do Produto Interno Bruto (PIB), informou o Banco Central. Até julho, o déficit acumulado era de R$ 257,742 bilhões (2,29% do PIB).

O resultado primário negativo em 12 meses é composto por um déficit de R$ 265,133 bilhões do governo central (2,34% do PIB), saldo positivo de R$ 36,308 bilhões nos Estados (0,32% do PIB), rombo de R$ 19,592 bilhões nos municípios (0,17% do PIB) e resultado negativo de R$ 7,919 bilhões nas empresas estatais (0,07% do PIB).