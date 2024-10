Sesc Belenzinho sedia 4º Fórum Nacional Sesc de Juventudes

O Sesc Belenzinho sedia, a partir desta terça-feira (1º), o 4º Fórum Nacional Sesc de Juventudes do LABmais, que adotará, este ano, o tema Sustentabilidade Criativa: arte e cultura como força identitária e resiliência das juventudes. O evento, que termina na quinta-feira (3), oferecerá ao público atividades como batalha de rima, desenvolvimento de storyboards para o audiovisual, escrita criativa e dança.

Quem definiu os contornos do encontro foram os integrantes do projeto Laboratório Sesc de Artes, Mídias, Tecnologias e Juventudes, o LABmais, uma plataforma educativo-cultural idealizada para dialogar com o público jovem. A iniciativa está presente em 18 estados e já capacitou gratuitamente mais de 1,6 mil jovens para a produção de podcasts, filmes, clipes, ensaios fotográficos, book trailers, entre outros formatos.

Um dos destaques da programação é o painel Protagonismo das comunidades originárias e tradicionais: desconstruindo narrativas coloniais, que conta com as indígenas Nandyala Waritirre e Milena Makuxi, respectivamente dos povos karajá/iny e makuxi. A atividade está marcada para a tarde da próxima quinta-feira.

A programação completa pode ser conferida no site do Sesc Belenzinho.

Serviço

4º Fórum Nacional Sesc de Juventudes do LABmais | Sustentabilidade Criativa: Arte e Cultura como Força Identitária e Resiliência das Juventudes

Local: Sesc Belenzinho | Rua Padre Adelino, 1000 - Quarta Parada - Metrô Belém (Linha Vermelha), São Paulo (SP)

Quando: de 1º a 3 de outubro