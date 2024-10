Rússia lança série de drones contra Kiev, segundo Forças Armadas da Ucrânia

Por Gleb Garanich e Pavel Polityuk

KIEV (Reuters) - A Rússia lançou várias ondas de drones visando Kiev no início da segunda-feira, com unidades de defesa aérea defendendo a cidade com sucesso durante o ataque que durou mais de cinco horas, disseram os militares da Ucrânia.

Testemunhas da Reuters ouviram várias explosões na capital ucraniana, o que parecia ser um sistema de defesa aérea em operação, e viram objetos sendo atingidos no ar.

Os drones que a Rússia lançou contra Kiev foram destruídos por sistemas de defesa ou neutralizados por guerra eletrônica, disse Serhiy Popko, chefe da administração militar de Kiev, no aplicativo de mensagens Telegram.

De acordo com informações preliminares, não houve registro de vítimas nem de danos, acrescentou. O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, disse que destroços de drone caíram em um prédio residencial com os serviços de emergência trabalhando no local.

A Força Aérea ucraniana afirmou na segunda-feira que abateu 67 dos 73 drones e um dos três mísseis lançados pela Rússia durante o ataque.

O governador Ruslan Kravchenko informou que não houve danos à infraestrutura crítica ou residencial na região em torno da capital. Ele disse que o ataque causou incêndios em cinco distritos da região, mas não houve vítimas.

O governador de Mykolaiv, Vitaliy Kim, disse que o ataque causou um incêndio em uma instalação de infraestrutura na região sul.

A Rússia tem lançado vários ataques aéreos contra Kiev e a Ucrânia ao longo de setembro, tendo como alvo a infraestrutura de energia, militar e de transporte da Ucrânia em ataques que mataram dezenas de civis.

A Rússia nega visar civis na invasão em grande escala que chamou de "operação especial" quando foi lançada em fevereiro de 2022.

(Reportagem de Gleb Garanich, Valentyn Ogirenko, Pavel Polityuk, Sergiy Karazy e Anastasiia Malenko em Kiev)