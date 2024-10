Reinaldo: Boulos foi o único candidato a não trocar jura religiosa por voto

O colunista Reinaldo Azevedo disse no Olha Aqui! desta segunda (30) que o único candidato a não usar a religião para falar de política no debate à Prefeitura de São Paulo, promovido hoje pelo UOL e pela Folha, foi Guilherme Boulos (Psol).

O único que não usou a fé ali [no debate] foi o Boulos. O único que não fez exploração da questão religiosa e de ligá-la à disputa pelo poder foi o Guilherme Boulos. O Nunes [MDB] fez. O Marçal [PRTB] fez do modo Marçal: 'Ah, vamos fazer uma competição para ver quem sabe a bíblia de cor'. Esse é o truque dos vigaristas que se passam por milagreiros. Obviamente, o Marçal não sabe a bíblia de cor. Mas, digamos que ele saiba mais passagens que os outros. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

Reinaldo explica que o "conhecimento" bíblico é o mais superficial possível.

Olha como o truque funciona. Você vai falar assim: 'Você sabe o que diz Mateus 14:22? Ele sabe, porque o 14:22 — estou citando aleatoriamente — é um dos que ele sabe. 'Você sabe o que diz o apóstolo Paulo na 1ª Epístola dos Coríntios sobre harpa e flauta? Então, você sabe 10 trechos... Aí, você propõe para o outro: 'Você sabe?'. Que foi o que ele fez com o Nunes. Então, diz aí, você quer? Vamos fazer um negócio de bíblia. E pergunta pro outro, que foi o que fez com o Nunes. Aí, o Nunes, comprovando a tese, tinha lá mais uma decorada, pega lá e larga um salmo que, no conjunto ali, nem fez muito sentido.

E a Tabata também investiu na questão religiosa, no debate da Record, contra o Boulos, inclusive. Quando ela trata da questão das creches, ela fala das entidades religiosas e depois ela fala também sobre aborto e a posição do Psol. E, hoje, ela voltou ao assunto. E depois em entrevista diz: 'Sempre fui contra o aborto'. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

Reinaldo disse que considera constrangedor o apelo à religião.

Essa exploração da religião, eu acho isso detestável. Obviamente, quem quer que dispute a eleição não pode ignorar a importância que a religião tem hoje na vida das pessoas — [que] sempre teve, na verdade. Mas, há um movimento no Brasil, a igreja católica, o número de fiéis está em queda, há uma ascensão dos evangélicos, há uma multiplicação dos neopentecostais, esse neopentecostalismo foi parar nas redes sociais (...).

Então, é claro que é preciso ter noção disso, saber que isso está em curso, agora seria muito prudente que não se misturassem as coisas. É impressionante que um governador de Estado [se referindo a Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo] vá reclamar que existem falsos messias na política para atacar um adversário seu no campo da extrema direita enquanto ele está usando o púlpito como palanque. E, claro, reproduzindo salmos, reproduzindo trechos da bíblia... Isso é lamentável. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

O Olha Aqui! vai ao ar às segundas, quartas e quintas, às 13h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.

Veja abaixo o programa na íntegra: