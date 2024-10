Quem lidera para prefeito de SP? O que dizem pesquisas desta segunda (30)

As principais pesquisas de intenção de voto para a Prefeitura de São Paulo divulgadas nesta segunda-feira (30) — Real Time Big Data, AtlasIntel e Quaest — mostraram cenários estáveis na disputa, com Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL) e Pablo Marçal (PRTB) nas três primeiras posições.

O que dizem as pesquisas?

Duas pesquisas mostram três candidatos empatados tecnicamente na liderança. Entre os três levantamentos divulgados nesta segunda, Quaest e Real Time Big Data mostram o primeiro lugar disputado dentro da margem de erro por Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e Pablo Marçal.

Na AtlasIntel, Boulos e Marçal lideram com empate técnico. O deputado federal aparece com 29,4% das intenções de voto, empatado tecnicamente com Marçal, com 25,4%. Já Nunes, com 22,9%, empata tecnicamente apenas com Marçal. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos.

Quaest e Real Time Big Data mostram Nunes ligeiramente à frente. No levantamento da Quaest, o atual prefeito tem 24% das intenções de voto (Boulos: 23% e Marçal: 21%). A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Já na Real Time Big Data, Nunes aparece com 26% (Boulos: 25% e Marçal: 23%), com margem de erro de três pontos percentuais para mais ou menos.

Veja os números completos do primeiro turno:

Quaest: Ricardo Nunes (MDB): 24% (antes 25%)

24% (antes 25%) Guilherme Boulos (PSOL): 23% (antes 23%)

23% (antes 23%) Pablo Marçal (PRTB): 21% (antes 20%)

21% (antes 20%) Tabata Amaral (PSB): 11% (antes 8%)

11% (antes 8%) José Luiz Datena (PSDB): 6% (antes 6%)

6% (antes 6%) Marina Helena (Novo): 2% (antes 2%)

2% (antes 2%) Altino Prazeres (PSTU): 0% (antes 0%)

0% (antes 0%) Bebeto Haddad (DC): 0% (antes 0%)

0% (antes 0%) João Pimenta (PCO): 0% (antes 0%)

0% (antes 0%) Ricardo Senese (UP): 0% (antes 0%)

0% (antes 0%) Indecisos: 6% (antes 7%) Branco/Nulo: 8% (eram 9%) AtlasIntel: Guilherme Boulos (PSOL): 29,4% (tinha 28,3%)

29,4% (tinha 28,3%) Pablo Marçal (PRTB): 25,4% (tinha 20,9%)

25,4% (tinha 20,9%) Ricardo Nunes (MDB): 22,9% (tinha 20,9%)

22,9% (tinha 20,9%) Tabata Amaral (PSB): 11,9% (tinha 10,8%)

11,9% (tinha 10,8%) Marina Helena (Novo): 4,2% (tinha 3,8%)

4,2% (tinha 3,8%) José Luiz Datena (PSDB): 3,2% (tinha 6,9%)

3,2% (tinha 6,9%) Altino Prazeres Jr. (PSTU): 0,3% (tinha 0,1%)

0,3% (tinha 0,1%) João Pimenta (PCO): 0,1% (tinha 0,1%)

0,1% (tinha 0,1%) Ricardo Senese (UP): 0,1% (tinha 0,1%)

0,1% (tinha 0,1%) Não sei: 2,1% (eram 5,8%)

2,1% (eram 5,8%) Branco/Nulo: 0,4% (eram 2,2%) Real Time Big Data:

Ricardo Nunes (MDB): 26% (antes 27%)

26% (antes 27%) Guilherme Boulos (PSOL): 25% (antes 24%)

25% (antes 24%) Pablo Marçal (PRTB): 23% (antes 21%)

23% (antes 21%) Tabata Amaral (PSB): 10% (antes 9%)

10% (antes 9%) José Luiz Datena (PSDB): 5% (antes 5%)

5% (antes 5%) Marina Helena (Novo): 2% (antes 2%)

2% (antes 2%) Altino Prazeres (PSTU): 1% (antes 1%)

1% (antes 1%) Bebeto Haddad (DC): 1% (antes 1%)

1% (antes 1%) João Pimenta (PCO): 1% (antes 1%)

1% (antes 1%) Ricardo Senese (UP): 1% (antes 1%)

1% (antes 1%) Branco/Nulo: 4%

4% Não sabem/não responderam: 4%

Simulações para o 2º turno

A Quaest levantou três cenários de segundo turno com os primeiros colocados:

Ricardo Nunes (MDB) 49% x 33% Guilherme Boulos (PSOL).

49% x 33% Ricardo Nunes (MDB) 53% x 26% Pablo Marçal (PRTB)

53% x 26% Guilherme Boulos (PSOL) 41% x 36% Pablo Marçal (PRTB)

O Real Time Big Data também divulgou três cenários:

Guilherme Boulos (PSOL) 41% x 38% Pablo Marçal (PRTB)

41% x 38% Ricardo Nunes (MDB) 45% x 33% Pablo Marçal (PRTB)

45% x 33% Ricardo Nunes (MDB) 49% x 34% Guilherme Boulos (PSOL).

Seis cenários de segundo turno foram testados pela Atlas:

Tabata Amaral (PSB) 56% x 38% Pablo Marçal (PRTB)

56% x 38% Guilherme Boulos (PSOL) 48% x 40% Pablo Marçal (PRTB)

48% x 40% Ricardo Nunes (MDB) 48% x 37% Guilherme Boulos (PSOL)

48% x 37% Ricardo Nunes (MDB) 46% x 30% Pablo Marçal (PRTB)

46% x 30% Tabata Amaral (PSB) 44% x 42% Ricardo Nunes (MDB)

44% x 42% Guilherme Boulos (PSOL) 37% x 35% Tabata Amaral (PSB)

Sobre as pesquisas

A Quaest ouviu presencialmente 1.800 eleitores de São Paulo entre 27 e 29 de setembro. A pesquisa encomendada pela TV Globo tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O registro no TSE é SP-01233/2024.

AtlasIntel foi realizada pela internet com recursos próprios e ouviu 2.190 eleitores da capital paulista entre os dias 24 e 29 de setembro. O levantamento tem nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número SP-02567/2024.

Real Time Big Data foi realizada com 1.500 entrevistados entre os dias 27 e 28 de setembro. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número SP-05171/2024 e tem um nível de confiança de 95%.