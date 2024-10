Quaest BH: Tramonte e Engler empatam tecnicamente na liderança

Os candidatos a prefeito de Belo Horizonte (MG) Mauro Tramonte (Republicanos) e Bruno Engler (PL) aparecem tecnicamente empatados na liderança da disputa eleitoral, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (30).

O que aconteceu

Tramonte tem 27% das intenções de voto, enquanto Engler tem 21%. Como a margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão empatados tecnicamente.

Na sequência, Fuad Noman (PSD) alcança 20%. Ele está empatado tecnicamente com Engler, mas não com Tramonte. Duda Salabert (PDT) aparece com 8%, empatada tecnicamente com Gabriel (MDB), com 5%, Rogerio Correia (PT), também com 5%, e Carlos Viana (Podemos) com 2%.

Os demais candidatos não pontuaram. Indecisos foram 6%, assim como brancos e nulos.

Veja resultado completo

Mauro Tramonte (Republicanos): 27% (na última pesquisa, de 18 de setembro, eram 28%)

27% (na última pesquisa, de 18 de setembro, eram 28%) Bruno Engler (PL): 21% (eram 18%)

21% (eram 18%) Fuad Noman (PSD): 20% (eram 20%)

20% (eram 20%) Duda Salabert (PDT): 8% (eram 10%)

8% (eram 10%) Gabriel (MDB): 5% (eram 2%)

5% (eram 2%) Rogerio Correia (PT): 5% (eram 5%)

5% (eram 5%) Carlos Viana (Podemos): 2% (eram 3%)

2% (eram 3%) Indira Xavier (UP): 0% (era 0%)

0% (era 0%) Lourdes Francisco (PCO): 0% (era 0%)

0% (era 0%) Wanderson Rocha (PSTU): 0% (era 0%)

0% (era 0%) Indecisos: 6% (eram 7%)

6% (eram 7%) Banco/nulo: 6% (eram 7%)

Segundo turno

Em todos os cenários de segundo turno simulados no levantamento, Tramonte manteve a liderança. Veja abaixo:

Mauro Tramonte (Republicanos): 47% x 36%: Fuad Noman (PSD)

47% x 36%: Mauro Tramonte (Republicanos): 51% x 32%: Bruno Engler (PL)

51% x 32%: Mauro Tramonte (Republicanos): 58% x 22%: Duda Salabert (PDT)

58% x 22%: Fuad Noman (PSD): 43% x 36%: Bruno Engler (PL)

43% x 36%: Bruno Engler (PL): 43% x 31%: Duda Salabert (PDT)

43% x 31%: Fuad Noman (PSD): 49% x 24%: Duda Salabert (PDT)

Metodologia. A Quaest foi contratada pela TV Globo e ouviu 1.002 pessoas entre os dias 27 e 29 de setembro. O levantamento tem nível de confiança de 95% e foi registrado junto ao TSE sob o número MG-09740/2024.