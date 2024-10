Quadrilha que rouba casas é presa após crime no Brooklin; polícia acha controle remoto clonado

Três suspeitos foram presos e um adolescente foi apreendido na tarde de sábado, 28, após furto a uma residência na região do Brooklin, zona sul de São Paulo. No momento da ocorrência, os indivíduos estavam armados e usaram um veículo roubado.

Conforme a Polícia Militar, que realizou a captura, a quadrilha especializada em furto e roubo de residências tem entre 16 e 22 anos. A vítima, um homem de 38 anos, foi à delegacia e reconheceu seus pertences.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado, uma equipe da PM foi notificada pra verificar a ocorrência. "O veículo investigado foi visto na Avenida Bandeirantes, onde foi iniciado um acompanhamento após o motorista se recusar a parar o carro. Após um período, o carro bateu em um veículo parado na Avenida Engenheiro de Armando Arruda Pereira, no Jabaquara", diz a pasta.

Mesmo após a batida, segundo a investigação, os suspeitos desceram do carro e fugiram a pé. "Dois deles foram capturados na Avenida Pedro Bueno, no mesmo bairro. Já a outra dupla foi capturada no viaduto Arapuã, na Saúde, também na zona sul da capital", acrescentou a secretaria.

De acordo com a investigação, o carro, que estava com placas trocadas, havia sido roubado no dia 18 de setembro dentro de uma residência no bairro Chácaras Maltoni, em Jundiaí, no interior paulista. No veículo, a polícia encontrou duas armas de fogo e diversos objetos furtados da casa da vítima, como aparelho de som, bebidas, perfumes e notebooks. Os pertences foram avaliados em R$ 6 mil. Também foi encontrado um controle remoto clonado, que foi usado para abrir o portão da garagem da residência furtada.

Os três suspeitos presos aguardam a realização da audiência de custódia. Já o adolescente, que já havia sido apreendido por atos infracionais outras vezes, foi levado à Fundação Casa. A polícia não deu detalhes sobre o envolvimento da quadrilha em outros assaltos.

O caso foi registrado no 27º Distrito Policial (Dr. Ignácio Francisco) como crime e ato infracional de roubo a residência e associação criminosa. "Além de localização e apreensão de veículo, colisão, adulteração de sinal de identificação de veículo automotor, corromper ou facilitar a corrupção de menor, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação de veículo", disse a SSP.