PIB do 2º trimestre no Reino Unido avança 0,7% na comparação anual

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido avançou 0,7% no segundo trimestre de 2024, na comparação anual, informou nesta segunda-feira, 30, o Instituto Nacional de Estatísticas do país (ONS, na sigla em inglês). Analistas consultados pelo FactSet projetavam expansão de 0,9%.

Em relação ao trimestre anterior, o crescimento foi de 0,5%. Neste caso, o consenso da FactSect era de alta de 0,6%.

*Com informações da Dow Jones Newswires