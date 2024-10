Petróleo cai apesar de aumento da tensão no Oriente Médio

Os preços do petróleo fecharam nesta segunda-feira (30) sem tendência definida, apesar do aumento da tensão no Oriente Médio e com o mercado preocupado com a demanda.

O barril do Brent para entrega em novembro caiu 0,29%, aos 71,77 dólares. Já o barril do West Texas Intermediate (WTI) para o mesmo mês permaneceu estável (-0,01%), aos 68,17 dólares.

"Apesar da tensão geopolítica, as previsões de demanda fraca pressionam os preços para baixo", comentaram analistas do Eurasia Group.

O Departamento de Estado americano informou que Israel mencionou operações terrestres "limitadas" no sul do Líbano, perto da fronteira entre os dois países, como parte da ofensiva israelense contra o grupo islamista pró-iraniano Hezbollah.

Essas operações resultaram na morte de vários líderes do alto escalão do grupo, incluindo seu chefe máximo, Hassan Nasrallah, morto na última sexta-feira em um grande bombardeio.

"Alguns acreditam que o prêmio de risco geopolítico já foi incorporado pelo mercado", observou Phil Flynn, do Price Futures Group. O mercado "não parece acreditar que o que está acontecendo vai prejudicar o fornecimento de petróleo".

O comitê ministerial conjunto da aliança Opep+ vai se reunir nesta semana para discutir estratégias, em meio à queda dos preços.

"A Opep realmente tem um plano?", questionou Stephen Schork, autor do Schork Report, especializado no mercado de petróleo.

