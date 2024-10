Pesquisas para prefeito de SP: quando saem as próximas até votação?

Do UOL, em São Paulo (SP)

A reta final da corrida eleitoral para a Prefeitura de São Paulo terá ao menos mais de 15 pesquisas divulgadas. Novos levantamentos podem ser registrados até esta segunda (30), de acordo com as regras da Justiça Eleitoral.

Veja abaixo quais são os principais levantamentos já agendados até sábado (5), véspera do dia da votação.

Quando saem as próximas pesquisas para prefeito de SP?

As principais pesquisas estão programadas para serem divulgadas nas datas abaixo. Vale ressaltar que as datas foram registradas no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), mas os institutos podem alterá-las conforme necessário.

Metodologia das pesquisas

Veja, abaixo, os dados completos das sondagens informados ao TSE:

Real Time Big Data (30/9)

Data em que a pesquisa foi a campo: Entre 27 e 28 de setembro

Data de divulgação informada ao TSE: 30/09/2024

Número de identificação: SP-05171/2024

Número de entrevistados: 1500

Quaest (30/9)

Data em que a pesquisa foi a campo: De 27 a 29 de setembro

Data de divulgação informada ao TSE: 30/09/2024

Número de identificação: SP-01233/2024

Número de entrevistados: 1800

AtlasIntel (30/9)

Data em que a pesquisa foi a campo: De 24 a 29 de setembro

Data de divulgação informada ao TSE: 30/09/2024

Número de identificação: SP-02567/2024

Número de entrevistados: 2200

Paraná Pesquisas (1º/10)

Data em que a pesquisa foi a campo: De 27 a 30 de setembro

Data de divulgação informada ao TSE: 01/10/2024

Número de identificação: SP-04763/2024

Número de entrevistados: 1500

Vox (02/10)

Data em que a pesquisa foi a campo: De 29 de setembro a 1º de outubro

Data de divulgação informada ao TSE: 02/10/2024

Número de identificação: SP-00505/2024

Número de entrevistados: 1500

Real Time Big Data (2/10)

Data em que a pesquisa foi a campo: De 30 de setembro a 1º de outubro

Data de divulgação informada ao TSE: 02/10/2024

Número de identificação: SP-02771/2024

Número de entrevistados: 1500

Datafolha (3/10)

Data em que a pesquisa foi a campo: De 1º a 3 de outubro

Data de divulgação informada ao TSE: 03/10/2024

Número de identificação: SP-09329/2024

Número de entrevistados: 1806

Datafolha (4/10)

Data em que a pesquisa foi a campo: De 4 a 5 de outubro

Data de divulgação informada ao TSE: 04/10/2024

Número de identificação: SP-05101/2024

Número de entrevistados: 2052

Paraná Pesquisas (4/10)

Data em que a pesquisa foi a campo: De 30 de setembro a 3 de outubro

Data de divulgação informada ao TSE: 04/10/2024

Número de identificação: SP-09433/2024

Número de entrevistados: 1500

Real Time Big Data (4/10)

Data em que a pesquisa foi a campo: De 2 a 3 de outubro

Data de divulgação informada ao TSE: 04/10/2024

Número de identificação: SP-02479/2024

Número de entrevistados: 1000

Quaest (5/10)

Data em que a pesquisa foi a campo: Entre 4 e 5 de outubro

Data de divulgação informada ao TSE: 05/10/2024

Número de identificação: SP-01150/2024

Número de entrevistados: 2400

AtlasIntel (5/10)