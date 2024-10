Pesquisa Real Time Big Data em SP: Nunes tem 26%, Boulos 25% e Marçal marca 23%

Pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 30, aponta empate triplo na corrida pela Prefeitura de São Paulo a menos de uma semana da eleição. O prefeito Ricardo Nunes (MDB) tem 26% das intenções de voto, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), 25%, e o ex-coach Pablo Marçal (PRTB), 23%.

A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos. Os dados são referentes ao cenário estimulado, quando a lista com os candidatos é apresentada aos eleitores.

No levantamento anterior, Nunes tinha 27% e estava tecnicamente empatado no limite da margem de erro com Boulos, que aparecia com 24%. O candidato do PSOL também empatava tecnicamente com Marçal, que registrou 21%. Com as oscilações, porém, o cenário agora é de empate entre os três candidatos.

No segundo pelotão, a deputada Tabata Amaral (PSB) tem 10% (eram 9%), o apresentador José Luiz Datena (PSDB), 5% (eram 5%), e a economista Marina Helena, 2% (eram 2%). Os demais candidatos somam 1%, mesmo porcentual da semana passada.

Brancos e nulos são 4% (eram 5%); outros 4% não responderam ou não souberam dizer em quem votariam, ante 6% no último levantamento.

O Real Time Big Data realizou 1.500 entrevistas na capital paulista entre os dias 27 e 28 de setembro. A margem de erro é de três pontos porcentuais e o índice de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo SP-05171/2024.

O levantamento também indica empate triplo na pesquisa espontânea, quando os entrevistados respondem em quem votarão sem que lhes sejam informados os nomes dos candidatos disponíveis.

Nunes, Marçal e Boulos aparecem com 18% das menções cada. Tabata foi citada em 8% dos casos e Datena em 2%. Outros nomes tiveram 4% das menções, enquanto 23% dos eleitores não souberam ou não responderam. Há ainda 9% de brancos e nulos.

Segundo turno

O Real Time Big Data também testou cenários de segundo turno. Nunes venceria Boulos por 49% a 34%. Neste caso, brancos e nulos são 9% e outros 8% não souberam ou não responderam. O cenário é estável, já que no levantamento anterior o placar era de 47% a 35% para o atual prefeito.

O mandatário também venceria Pablo Marçal, por 45% a 33%, com 11% de nulos e brancos e o mesmo porcentual de indecisos. Mais uma vez, não houve alterações fora da margem de erro. Na semana passada, Nunes ganhava do ex-coach por 44% a 32%.

Também houve estabilidade em um segundo turno de Boulos contra Marçal. O candidato do PSOL oscilou um ponto porcentual para cima e chegou a 41% das intenções de voto contra os mesmos 38% do ex-coach. Outros 10% estão indecisos e 11% responderam que votariam em branco ou nulo.

Rejeição

A pesquisa também mediu a rejeição dos candidatos. O ranking é liderado por Datena, Marçal e Boulos: 55% disseram que não votariam no apresentador, porcentual que é de 53% no caso do ex-coach e de 50% para o deputado federal do PSOL.

Ricardo Nunes é rejeitado por 37%, mesmo índice de Marina Helena. Tabata Amaral não receberia o voto de 34%.