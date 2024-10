Atlas: Boulos tem 29,4%, Marçal, 25,4%, e Nunes, 22,9%, em São Paulo

Pesquisa AtlasIntel realizada pela internet e divulgada hoje (30) aponta Guilherme Boulos (PSOL) na liderança para a disputa pela Prefeitura de São Paulo, empatado tecnicamente com Pablo Marçal (PRTB).

O que diz a pesquisa

Boulos aparece com 29,4% das intenções de voto e Marçal com 25,4%. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos.

Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição, aparece com 22,9%. Ele empata tecnicamente com Marçal, mas não com Boulos. Tabata Amaral (PSB) tem 11,9%, seguida por Marina Helena (Novo), com 4,2%, e José Luiz Datena (PSDB), com 3,2%. Os demais candidatos não chegaram a 1% das intenções de voto.

Marçal cresceu, e Boulos e Nunes oscilaram para cima na margem de erro. Em relação à última pesquisa, divulgada em 23 de setembro, Boulos variou 1,1 ponto percentual para cima, Marçal cresceu 4,5 pontos e Nunes oscilou dois pontos para cima (no limite da margem de erro).

Veja os números completos da pesquisa:

Guilherme Boulos (PSOL): 29,4% (tinha 28,3%)

29,4% (tinha 28,3%) Pablo Marçal (PRTB) : 25,4% (tinha 20,9%)

: 25,4% (tinha 20,9%) Ricardo Nunes (MDB) : 22,9% (tinha 20,9%)

: 22,9% (tinha 20,9%) Tabata Amaral (PSB): 11,9% (tinha 10,8%)

11,9% (tinha 10,8%) Marina Helena (Novo): 4,2% (tinha 3,8%)

4,2% (tinha 3,8%) José Luiz Datena (PSDB): 3,2% (tinha 6,9%)

3,2% (tinha 6,9%) Altino Prazeres Jr. (PSTU) : 0,3% (tinha 0,1%)

: 0,3% (tinha 0,1%) João Pimenta (PCO) : 0,1% (tinha 0,1%)

: 0,1% (tinha 0,1%) Ricardo Senese (UP): 0,1% (tinha 0,1%)

0,1% (tinha 0,1%) Não sei : 2,1% (eram 5,8%)

: 2,1% (eram 5,8%) Branco/Nulo: 0,4% (eram 2,2%)

Pesquisa foi feita pela internet. A AtlasIntel foi realizada com recursos próprios e ouviu 2.190 eleitores da capital paulista entre os dias 24 e 29 de setembro. O levantamento tem nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número SP-02567/2024.

Segundo turno

Boulos vence Marçal, mas perde de Nunes, segundo as projeções de segundo turno da pesquisa.

Seis cenários de segundo turno foram testados pela Atlas:

Tabata Amaral (PSB) 56% x 38% Pablo Marçal (PRTB)

56% x 38% Guilherme Boulos (PSOL) 48% x 40% Pablo Marçal (PRTB)

48% x 40% Ricardo Nunes (MDB) 48% x 37% Guilherme Boulos (PSOL)

48% x 37% Ricardo Nunes (MDB) 46% x 30% Pablo Marçal (PRTB)

46% x 30% Tabata Amaral (PSB) 44% x 42% Ricardo Nunes (MDB)

44% x 42% Guilherme Boulos (PSOL) 37% x 35% Tabata Amaral (PSB)

Marçal lidera entre bolsonaristas

Marçal teve crescimento na preferência entre bolsonaristas. Na pesquisa anterior, ele tinha 47,1% do apoio de quem votou em Bolsonaro em 2022, contra 35% de Nunes. Agora, o percentual de Marçal subiu para 54,4%, enquanto Nunes, candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), caiu para 32%.

Boulos vai melhor entre eleitores de Lula e ricos. É apoiado por 60,7% dos simpatizantes do presidente, tem o apoio de 51,3% de ateus e agnósticos e 27,9% dos eleitores com renda superior a R$ 10 mil. Ele também é favorito entre pessoas com ensino superior (32,7%) e mulheres (31,3%).

O prefeito lidera entre católicos (32,3%), idosos (32,2%) e na faixa de renda mais baixa. Ele é o preferido de 45,4% dos que ganham até R$ 2.000, mas fica atrás de Marçal entre os que ganham acima desse valor.

Tabata lidera na faixa mais jovem. Ela aparece com 44,1% de preferência entre eleitores de 16 a 24 anos, contra 33% de Boulos.