Pesquisa Atlas no Rio de Janeiro: Paes tem 49%, Ramagem, 32,1%, e Tarcísio 8,1%

O atual prefeito e candidato à reeleição Eduardo Paes (PSD) lidera a disputa pela prefeitura do Rio de Janeiro, segundo pesquisa AtlasIntel divulgada nesta segunda-feira, 30. Ele tem 49% das intenções de voto contra 32,1% do deputado federal Alexandre Ramagem (PL). A margem de erro é de dois pontos porcentuais.

O cenário é estável e não houve variação fora da margem. No levantamento anterior do instituto, divulgado há uma semana, em 23 de setembro, Paes tinha 48,6% e Ramagem, 32%.

O deputado federal Tarcísio Motta (PSOL), tem 8,1% (eram 8,9%), seguido por Carol Sponza (Novo), com 3% (eram 3,4%). Em seguida, aparecem Cyro Garcia (PSTU), com 1,4% (eram 0,1%), Marcelo Queiroz (PP), com 1,3% (0,9%), Rodrigo Amorim (União), com 1,3% (0,6%), e Juliete Pantoja (UP), com 0,8% (0,5%). Brancos e nulos somam 1,1% (antes eram 2,5%) e há 2% de indecisos (eram 2,7%).

O instituto AtlasIntel entrevistou 1.633 eleitores do Rio, entre os dias 24 e 29 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo RJ-00739/2024.

O instituto também calculou o resultado em votos válidos. Paes chega a 50,5% e venceria no primeiro turno, contra 33,1% de Ramagem e 8,3% de Tarcísio Motta.

Segundo turno

Em um eventual segundo turno, Eduardo Paes vence Alexandre Ramagem por 57% a 36%, uma vantagem de 21 pontos porcentuais (na rodada anterior a diferença era de 22 pontos). Disseram que votariam em branco ou em nulo 4% e 3% estão indecisos.

O atual prefeito também venceria Tarcísio Motta, por 52% a 22%. Neste cenário, 22% disseram que anulariam ou votariam em branco e há 4% de indecisos.