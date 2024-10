Marçal pergunta sobre BO da esposa de Nunes, que reage: 'Como você é baixo'

Do UOL, em São Paulo

O candidato Pablo Marçal (PRTB) questionou repetidas vezes o prefeito Ricardo Nunes (MDB) sobre o boletim de ocorrência registrado pela esposa do emedebista contra ele por violência doméstica.

O que aconteceu

Candidato do PRTB direcionou tempo de fala para fazer a pergunta ao atual prefeito diversas vezes. "Por que a sua esposa registrou boletim de ocorrência? Defenda a honra da sua esposa", questionou, acusando o prefeito de "sempre fugir" da pergunta.

"Vamos elevar o nível, respeite a minha família", respondeu Nunes, acusando Marçal de "provocação" . O emdebista disse que não iria "cair no golpe" dele nem rebaixar o nível do discurso. "Eu sou casado com a minha esposa há 27 anos e nunca levantei um dedo para ela. Como você é baixo, cara", afirmou.

Esposa de Nunes, Regina Carnovale, registrou boletim de ocorrência contra ele em 2011. O documento foi revelado pela Folha de S.Paulo em 2020, ano em que o emdebista disputou a eleição como vice de Bruno Covas (PSDB).

Após a polêmica, Regina enviou nota ao jornal dizendo que descreveu no boletim "coisas que não são reais". Quando as críticas a Nunes pressionaram a campanha de Covas, ela mudou a versão e disse que não se lembrava do BO.

Nunes também procurou a polícia contra Regina em 2011. Após o boletim da esposa, o atual prefeito fez o mesmo menos de um mês depois. Ele afirmou que "em conversa referente à pensão, veio a autora [Regina] por agredir a vítima [Ricardo Nunes]".

Prefeito chegou a afirmar que boletim de ocorrência contra ele foi forjado. A informação foi desmentida pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

