Nunes e Boulos trocam acusações sobre 'rachadinhas' de Janones e Flávio

Os candidatos à prefeitura de São Paulo Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) trocaram acusações no debate promovido pelo UOL e pela Folha de S. Paulo, nesta segunda-feira (30), sobre apoios a supostas rachadinhas de André Janones e Flávio Bolsonaro.

O que aconteceu

Nunes acusou Boulos de ter "normalizado" a prática de rachadinha. "Quem pôs a caneta lá foi o seu Guilherme Boulos pra poder normalizar a questão da rachadinha. O que é a rachadinha do Janones? É o cara pegar o dinheiro público e rachar com o funcionário, provado com áudio. Ele foi lá, liberou o Janones e normalizou a rachadinha. Só que a PF foi lá e abriu inquérito contra o Janones ", disse.

Boulos reagiu, citando Flávio Bolsonaro, que apoia Nunes, como "rei da rachadinha". O atual senador foi denunciado por chefiar um esquema de desvio de recursos públicos em seu antigo gabinete de deputado estadual no Rio de Janeiro. "Em relação à rachadinha, me impressiona muito ele trazer esse tema aqui. Ele, que é aliado do Flávio Bolsonaro, o rei da rachadinha, ele é o rei do camarote, enquanto estava lá 2 milhões de pessoas sem luz, estava no camarote da Fórmula 1", afirmou Boulos em referência ao apagão que atingiu a cidade de São Paulo, em novembro do ano passado.

Boulos citou ainda investigações em andamento da Polícia Federal que ligam Nunes à máfia das merendas. "Todo mundo que acompanha o noticiário sabe das investigações sérias que existem contra o Ricardo Nunes, investigação da Polícia Federal, do Ministério Público, ele terá que responder por isso. Nós sabemos o que pode acontecer, inclusive, com o desdobramento dessas investigações."

Nunes disse que nunca foi indiciado ou condenado e que "combater a corrupção faz parte de sua história de vida". "Todas as minhas ações foram de combate à corrupção. Óbvio, tem que investigar, a controladora está lá para isso, o Ministério Público está lá para isso. Se observar alguma coisa errada de alguém que fez, tem que pagar por isso, indiscutivelmente."

A troca de acusações teve início quando Boulos disse que Nunes está sendo investigado pelo MP por obras emergenciais sem licitação. Boulos lembrou também que Nunes está envolvido na investigação da máfia das creches. O candidato do PSOL disse que "tem muitas coisas suspeitas" na administração de Nunes.

* Participaram desta cobertura: Ana Paula Bimbati, Anna Satie, Bruno Luiz, Caíque Alencar, Fabíola Perez, Herculano Barreto Filho, Laila Nery, Lorena Barros, Rafael Neves, Saulo Pereira Guimarães, Wanderley Preite Sobrinho, do UOL, em São Paulo, e Letícia Polydoro, colaboração para o UOL