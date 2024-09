Novo primeiro-ministro do Japão convoca eleições para 27 de outubro e busca unificar partido

TÓQUIO (Reuters) - O novo primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, disse na segunda-feira que convocará uma eleição geral para 27 de outubro, após sua vitória em uma das mais acirradas disputas pela liderança do Partido Liberal Democrata, que está no poder.

A votação, que ocorrerá com um ano de antecedência e pouco antes da eleição presidencial dos Estados Unidos em novembro, decidirá qual partido controlará a câmara baixa do Parlamento. Os parlamentares se reunirão na terça-feira para confirmá-lo como próximo primeiro-ministro do país.

"É importante que a nova administração seja julgada pelo povo o mais rápido possível", disse Ishiba em uma entrevista coletiva na sede do LDP em Tóquio.

Na segunda-feira, Ishiba começou a escolher os representantes do governo e do partido que concorrerão com ele nas próximas eleições gerais.

Até o momento, essas escolhas incluem dois candidatos rivais na corrida pela liderança, Katsunobu Kato como ministro das Finanças e Yoshimasa Hayashi para permanecer como secretário-chefe do gabinete, um cargo fundamental que inclui a função de principal porta-voz do governo, disseram à Reuters duas fontes familiarizadas com as nomeações.

Um aliado próximo de Ishiba, Takeshi Iwaya, ex-chefe de Defesa, assumirá o cargo de ministro das Relações Exteriores, enquanto o general Nakatani retornará ao Ministério da Defesa, cargo que ocupou em 2016, disseram as fontes, que pediram para não serem identificadas porque não estão autorizadas a falar com a mídia, confirmando relatos anteriores da imprensa.

Yoji Muto, um ex-ministro júnior, assumirá o Ministério da Economia, Comércio e Indústria, afirmou uma outra fonte.

No entanto, Sanae Takaichi, a conservadora linha-dura que ele derrotou por 215 votos a 194 na sexta-feira, na eleição de liderança mais acirrada em quase sete décadas, não está incluída em suas escolhas.

A ausência de Takaichi pode dificultar a gestão de Ishiba em um grupo governista fragmentado, abalado por escândalos que minaram seu apoio público.

Os relatos da mídia de que Takaichi recusou um cargo "podem indicar uma fraqueza na base de apoio de Ishiba, o que pode lhe causar problemas no futuro", disse Hiroshi Shiratori, professor de ciências políticas da Universidade Hosei, em Tóquio.

Ishiba, de 67 anos, venceu a disputa pela liderança do LDP em sua quinta tentativa, com forte apoio dos membros da base.

No entanto, ele é considerado um encrenqueiro por muitos de seus pares parlamentares por desafiar frequentemente a política do partido. Na sexta-feira, antes da eleição para o segundo turno contra Takaichi, ele pediu desculpas aos parlamentares do LDP por suas "falhas".