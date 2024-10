Neymar volta aos treinos com o saudita Al-Hilal

O atacante brasileiro Neymar anunciou seu retorno aos treinos coletivos do clube saudita Al-Hilal, quase um ano depois de sofrer uma grave lesão no joelho.

Neymar, de 32 anos, assinou com o time do campeonato saudita em agosto de 2023, após deixar o Paris Saint-Germain.

Mas sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado e no menisco do joelho esquerdo algumas semanas depois, no dia 17 de outubro, na derrota do Brasil para o Uruguai (2 a 0) nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

"Voltei! Feliz em estar de volta ao grupo. Agora é só alegria", escreveu Neymar na sua conta do Instagram, acompanhando o texto com diversas fotos em campo com os companheiros e com o técnico português Jorge Jesus.

O jogador, que segundo alguns veículos da mídia recebe um salário anual de 100 milhões de euros (cerca de R$ 610 milhões pela cotação atual), tem se exercitado separado do elenco desde julho.

Seu retorno às competições "depende da preparação técnica e da decisão do treinador", disse à AFP um dirigente do Al-Hilal, que pediu anonimato.

O clube ainda não incluiu Neymar na lista de jogadores participantes do campeonato local, que começou em agosto, mas ele aparece na Champions League da Ásia, em que também estreou.

A ausência do craque brasileiro não afetou os resultados de sua equipe, que conquistou o último campeonato nacional, estabelecendo uma série histórica de 34 vitórias consecutivas nas diferentes competições.

Seu retorno aos treinos coletivos é uma notícia animadora para a seleção brasileira, que vem acumulando resultados ruins desde a Copa do Mundo de 2022, no Catar, na qual foi eliminada nas quartas de final pela Croácia.

O técnico do Brasil, Dorival Júnior, alertou na semana passada que a lesão do atacante não foi "simples".

"Vamos esperar, vamos ser pacientes. Não importa se ele não voltar em outubro, novembro ou mesmo fevereiro", disse ele em entrevista coletiva na sexta-feira.

Para retornar, "ele precisa estar confiante, jogando e totalmente recuperado", acrescentou ao fazer a convocação para os jogos das Eliminatórias contra os últimos colocados, Chile e Peru, em outubro.

Muito criticada e apresentando um futebol decepcionante, a seleção brasileira ocupa o quinto lugar nas Eliminatórias, com dez pontos em oito jogos, à beira da sétima posição, que leva à disputa de uma repescagem intercontinental.

© Agence France-Presse