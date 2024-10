Mundo desperdiça 1,3 trilhão de refeições por ano, diz ONG

ROMA, 30 SET (ANSA) - Os dados sobre o desperdício de refeições no mundo seguem alarmantes: 1,3 trilhão é a quantidade perdida em um ano no planeta, segundo dados do Observatório Waste Watcher International apresentados na 5ª Jornada Mundial de Consciência sobre o Desperdício e Perdas Alimentares, celebrada em 29 de setembro.

A Itália contribui com 4,3 bilhões de refeições jogadas fora, de acordo com o relatório, enquanto o país conta com uma população de 6 milhões de pessoas em condição de pobreza alimentar, 10% do total. Essa quantia seria suficiente para alimentar quase 4 milhões de indivíduos.

"É escandaloso que, face ao aumento da pobreza alimentar no mundo e na Itália, tantas refeições sejam desperdiçadas, números que tocam nossas consciências. Se esta tendência continuar, será impossível para a Itália alcançar o objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU que exige que os resíduos domésticos sejam reduzidos pela metade até 2030", alerta o diretor científico do Waste Watcher International, Andrea Segrè. (ANSA).

