MC de 24 anos é morto após discussão em frente a bar na Grande SP

O MC Vini VL, de 24 anos, foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (30) em frente a um bar na Avenida Inocêncio Seráfico, em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo.

O que aconteceu

O assassinato teria ocorrido após uma discussão. Segundo a polícia, o MC, cujo nome é Vinícius Andrade, e o atirador haviam se encontrado em um primeiro estabelecimento. Neste local, a mulher que acompanhava o suspeito cumprimentou Vini com um beijo no rosto e conversou com ele, informou o delegado Marcelo do Prado, do 1º DP de Carapicuíba, ao Brasil Urgente (TV Bandeirantes).

Suspeito se irritou com a situação e deixou o local. Pouco tempo depois, Vinícius e o atirador se encontraram em outro bar e houve uma discussão na frente do estabelecimento em razão do episódio anterior. Então, o suspeito teria ido até a casa dele onde, segundo testemunhas, ele guardava uma arma de fogo.

Imagens obtidas pela polícia mostram o atirador na frente do bar já com a arma em punho. Na sequência, ele efetua diversos os disparos contra a vítima. O MC foi atingido por cerca de cinco tiros, conforme o delegado. Vinícius foi socorrido ao Hospital Geral de Carapicuíba, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O atirador fugiu após o crime e é procurado pela polícia. A prisão temporária dele, que não teve o nome divulgado pelas autoridades, já foi pedida à Justiça. Segundo o delegado, o atirador não tem passagem pela polícia.

O caso foi registrado como homicídio no 1º Distrito Policial de Carapicuíba, que requisitou perícia.

O corpo do MC será velado na noite desta segunda-feira (30) no Velório Municipal de Carapicuíba. O enterro está previsto para acontecer na manhã de terça-feira (1º).

Avô e tio lamentam a morte

"É uma perda muito grande. Só quem perde o neto, filho, que sabe", afirmou Gustavo, avô da vítima. O idoso disse ao Brasil Urgente não se conformar com o assassinato do neto: "A gente cria um filho para enterrar o pai, o neto também, a mesma coisa. É muito triste".

"Barbaridade", diz tio. Emerson, que criava Vinícius desde os 3 anos, contou que o MC trabalhava como vendedor em um shopping até às 22h e depois ia para um estúdio gravar as suas músicas.

MC já gravou com o KondZilla

O videoclipe de "Rotina Diferenciada" foi publicado no canal do KondZilla em maio de 2020. O vídeo ultrapassou mais de 342 mil visualizações.

Em novembro de 2021, o MC também lançou o videoclipe da canção "Conversa com Deus". A música foi realizada em parceria com outra produtora e alcançou 26 mil visualizações. No Instagram, o MC tinha 41 mil seguidores.