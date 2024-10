Lula mostra otimismo com acordo entre UE e Mercosul em 2024

(ANSA) - BRASILIA, 30 SET - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), declarou nesta segunda-feira (30), durante um evento com empresários no México, que está otimista com a assinatura, ainda este ano, de um acordo de livre comércio entre a União Europeia (UE) e o Mercosul.

"Eu quero dizer aos companheiros empresários mexicanos que, ainda neste ano, se Deus quiser, nós vamos fechar um acordo entre Mercosul e UE. Está pronto. E o Brasil está pronto para fechar esse acordo, e ninguém nunca mais vai dizer que a América do Sul não quer", afirmou Lula durante o Fórum Empresarial México-Brasil.

O presidente ressaltou a importância do pacto e sua extensão para além do Mercosul. "Esse acordo será estendido com um pacto da UE com a América Latina. O mundo está precisando disso", completou.

Lula já havia mencionado a possível assinatura do acordo entre europeus e sul-americanos durante uma reunião com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na segunda-feira passada (23), em Nova York, à margem da Assembleia Geral da ONU. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.