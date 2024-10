Lula determina realização de repatriação de brasileiros do Líbano, diz Itamaraty

Por Lisandra Paraguassu

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou nesta segunda-feira o início de um processo de repatriação de brasileiros do Líbano, com um voo que deve ter a data marcada nos próximos dias, informou o Itamaraty.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o voo deverá sair do aeroporto de Beirute, que está aberto. A embaixada brasileira está tomando as providências para viabilizar a saída dos interessados em voltar ao país.

Desde o início dos ataques de Israel ao Líbano foram confirmadas as mortes de dois adolescentes brasileiros no sul do país.

A comunidade brasileira no Líbano é de cerca de 20 mil pessoas.

"Todos da colônia brasileira têm contato permanente com a embaixada, e já estamos com uma lista, que estamos preparando, e faremos em breve um primeiro voo para repatriar", afirmou o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, a jornalistas na Cidade do México, onde acompanha Lula em visita ao país.

"Estamos esperando para os próximos dias. Acredito que até o fim de semana já tenhamos o primeiro voo realizado", acrescentou.

O chanceler afirmou não ter o número de quantos brasileiros já manifestaram à embaixada no Líbano o desejo de ir para o Brasil.

"Neste primeiro voo serão 230, 240 no máximo. É a capacidade do avião, mas haverá outros na medida da necessidade."

(Por Lisandra Paraguassu, em Brasília; Reportagem adicional de Fabrício de Castro, em São Paulo)